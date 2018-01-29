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Arda Turan'a Şerife Nine canlı yayında sitem etti

Barcelona'dan Medipol Başakşehir'e transfer olan Galatasaray'ın eski kaptanı Arda Turan, Şerife Nine'yi bir hayli kızdırmış!

Arda Turan'a Şerife Nine canlı yayında sitem etti
Beyaz Tv'de yayınlanan Nur Viral'in sunduğu Hayatta Her Şey Var programında tebessüm ettiren anlar yaşandı.

70 yıllık eşi Mehmet Dede ile canlı yayına katılan Şerife Nine'nin Galatasaray hayranlığı görenleri şaşırttı. Galatasaray'ın maçlarını kaçırmayan Şerife Nine Cim Bom'a olan sevgisini her fırsatta dile getirirken, Arda Turan konusu açıldığında ise biraz sinirlendi.
 

ARDA TURAN'A TEPKİ


Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Şerife Nine, Arda Turan'a tepkiliydi.

Barcelona'dan Başakşehir'e transfer Turan'a tepkisini canlı yayında dile getiren Şerife Nine 'Ne fikirsiz adamsın. Başakşehir'de ne işin var. Utanmadan bir de gol atıyorsun' diye konuşarak izleyen herkesi güldürdü.

İşte o görüntüler:


 


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