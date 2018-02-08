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Arda Turan Aslıhan Doğan'a evlenme teklif etti

Futbolcu Arda Turan, 2,5 yıllık sevgilisi Aslıhan Doğan'a evlenme teklif etti

08 Şubat 2018, Perşembe 23:38
Arda Turan Aslıhan Doğan'a evlenme teklif etti
Medipol Başakşehir'de forma giyen Arda Turan, bir dargın bir barışık ilişki yaşadığı 2 buçuk yıllık sevgilisi Aslıhan Doğan'a evlilik teklif etti

Arda Turan’ın sürpriz evlilik teklifine Aslıhan Doğan “Evet” dedi.

İŞTE O ANLAR;


DİNİ NİKAH KIYDI İDDİASI


Akşam Life'da yer alan haberde Barcelona’dan Başakşehir’e transfer olarak yeniden Türkiye’ye geri dönüş yapan Arda Turan, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Aslıhan Doğan’la dini nikâh kıydığı iddia edilmişti.


Arda Turan ile sosyetik güzel Aslıhan Doğan 2.5 yılda 6 kez ayrılıp barıştı.

Turan'ın son 1 yılda, Rus manken Miranda Shelia, Ebru Şallı, Didem Soydan, Yağmur Ünal ve Özge Ulusoy ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

ASLIHAN DOĞAN KİMDİR?

İş adamı Sabri Doğan'ın kızı Aslıhan Doğan 4 Aralık 1985 yılında doğdu.

Aslıhan Doğan ilk olarak Hakan Kosif'le olan ilişkisiyle gündeme gelmişti. Ancak aldatılınca ilişkisi çok uzun sürmedi.


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