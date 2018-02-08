Arda Turan Aslıhan Doğan'a evlenme teklif etti

İŞTE O ANLAR;

DİNİ NİKAH KIYDI İDDİASI

ASLIHAN DOĞAN KİMDİR?

Arda Turan ile Aslıhan Doğan dini nikâh kıydı! (Aslıhan Doğan kimdir?)

Aslıhan Doğan'dan Arda Turan'a evlilik şartı

Aslıhan Doğan Arda Turan'ı altıncı kez affetti

Mine Bozkurt

Medipol Başakşehir'de forma giyen Arda Turan, bir dargın bir barışık ilişki yaşadığı 2 buçuk yıllık sevgilisi Aslıhan Doğan'a evlilik teklif ettiArda Turan’ın sürpriz evlilik teklifine Aslıhan Doğan “Evet” dedi.Akşam Life'da yer alan haberde Barcelona’dan Başakşehir’e transfer olarak yeniden Türkiye’ye geri dönüş yapan Arda Turan, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Aslıhan Doğan’la dini nikâh kıydığı iddia edilmişti.Arda Turan ile sosyetik güzel Aslıhan Doğan 2.5 yılda 6 kez ayrılıp barıştı.Turan'ın son 1 yılda, Rus manken Miranda Shelia, Ebru Şallı, Didem Soydan, Yağmur Ünal ve Özge Ulusoy ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.İş adamı Sabri Doğan'ın kızı Aslıhan Doğan 4 Aralık 1985 yılında doğdu.Aslıhan Doğan ilk olarak Hakan Kosif'le olan ilişkisiyle gündeme gelmişti. Ancak aldatılınca ilişkisi çok uzun sürmedi.