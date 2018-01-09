Arda Turan asrın transferine 'Evet' dedi! İşte Arda Turan'ın kazanacağı rakam...

Süper Lig
’de son iki sezonda gösterdiği başarılı performansla şampiyonluğun ciddi adayları arasında gösterilmeye başlanan Medipol Başakşehir,
yılın transferine imza atmaya hazırlanıyor...
Turuncu-Lacivertliler, ABD, Çin ve Avrupa’nın
birçok kulübünden teklif alan, Galatasaray
’la, Beşiktaş
’ın çok istediği Arda Turan
ile her konuda anlaşmaya vardı.
BAŞAKŞEHİR'E 'EVET' DEDİ
İstanbul temsilcisi, 30 yaşındaki futbolcuya, bu sezonun ikinci yarısı için 4 (17 milyon TL), gelecek sezon için ise 6 milyon Euro (26 milyon TL) ödemeyi teklif etti. Bu öneriyi kabul eden milli yıldız, 1.5 yıllığına Başakşehir’e ‘evet’ dedi. Kesin gözüyle bakılıyor Teknik direktör Abdullah Avcı
’nın kadrosunda ısrarla görmek istediği Arda’nın transferini bitirmek için Başkan Göksel Gümüşdağ,
dün İspanya’ya gitti.
TRANSFERİ KESİN GİBİ
Tecrübeli oyuncunun menaceri Ahmet Bulut
da, Barcelona
ile kalan ufak pürüzleri gidermek için yoğun mesai harcıyor. Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde’nin
gelecek planları arasında yer almayan yıldız futbolcunun, Medipol Başakşehir’e
transfer olmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.
Fanatik
Erdinç Şahin