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Arda Turan asrın transferine 'Evet' dedi! İşte Arda Turan'ın kazanacağı rakam...

Arda Turan transferinde sona gelindi. Ligin ilk yarısını zirvede tamamlayan Medipol Başakşehir, şampiyonluk için kesenin ağzını açtı. Turuncu-Lacivertliler, Arda Turan ile 1.5 yıllığına 10 milyon Euro (44 milyon TL) karşılığında el sıkışırken, Barcelona ile ufak pürüzlerin kaldığı öğrenildi.

Arda Turan asrın transferine 'Evet' dedi! İşte Arda Turan'ın kazanacağı rakam...
Süper Lig’de son iki sezonda gösterdiği başarılı performansla şampiyonluğun ciddi adayları arasında gösterilmeye başlanan Medipol Başakşehir, yılın transferine imza atmaya hazırlanıyor...

Turuncu-Lacivertliler, ABD, Çin ve Avrupa’nın birçok kulübünden teklif alan, Galatasaray’la, Beşiktaş’ın çok istediği Arda Turan ile her konuda anlaşmaya vardı.
 

BAŞAKŞEHİR'E 'EVET' DEDİ


İstanbul temsilcisi, 30 yaşındaki futbolcuya, bu sezonun ikinci yarısı için 4 (17 milyon TL), gelecek sezon için ise 6 milyon Euro (26 milyon TL) ödemeyi teklif etti. Bu öneriyi kabul eden milli yıldız, 1.5 yıllığına Başakşehir’e ‘evet’ dedi. Kesin gözüyle bakılıyor Teknik direktör Abdullah Avcı’nın kadrosunda ısrarla görmek istediği Arda’nın transferini bitirmek için Başkan Göksel Gümüşdağ, dün İspanya’ya gitti.
 

TRANSFERİ KESİN GİBİ


Tecrübeli oyuncunun menaceri Ahmet Bulut da, Barcelona ile kalan ufak pürüzleri gidermek için yoğun mesai harcıyor. Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde’nin gelecek planları arasında yer almayan yıldız futbolcunun, Medipol Başakşehir’e transfer olmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.

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