Arda Turan asrın transferine 'Evet' dedi! İşte Arda Turan'ın kazanacağı rakam...

BAŞAKŞEHİR'E 'EVET' DEDİ

TRANSFERİ KESİN GİBİ

Erdinç Şahin

’de son iki sezonda gösterdiği başarılı performansla şampiyonluğun ciddi adayları arasında gösterilmeye başlananyılın transferine imza atmaya hazırlanıyor...Turuncu-Lacivertliler,birçok kulübünden teklif alan,’la,’ın çok istediğiile her konuda anlaşmaya vardı.İstanbul temsilcisi, 30 yaşındaki futbolcuya, bu sezonun ikinci yarısı için 4 (17 milyon TL), gelecek sezon için ise 6 milyon Euro (26 milyon TL) ödemeyi teklif etti. Bu öneriyi kabul eden milli yıldız, 1.5 yıllığına Başakşehir’e ‘evet’ dedi. Kesin gözüyle bakılıyor Teknik direktör’nın kadrosunda ısrarla görmek istediği Arda’nın transferini bitirmek içindün İspanya’ya gitti.Tecrübeli oyuncunun menacerida,ile kalan ufak pürüzleri gidermek için yoğun mesai harcıyor.gelecek planları arasında yer almayan yıldız futbolcunun,transfer olmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.