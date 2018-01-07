Arda Turan: Ben Fatih Terim'le çalışmam!

ARDA: BEN TERİM'LE ÇALIŞMAM

Adem Özdoğan

Fatih Terim ile Arda Turan’ın aralarının bozuk olduğu herkesin malumu... Fatih Terim’in, Galatasaray’a imza attığı gün gazetecilerin Arda sorusu karşısında takındığı tavır da ortada. Arda’nın artık Barcelona’da kalmayacağı bir gerçek, gideceği takım şimdilik meçhul.Habertürk'ten Meriç Müldür'ün haberine göre hal böyleyken eski İçişleri Bakanı, Terim’in de yakın dostu, önemli bir Galatasaraylı Mehmet Ağar’ın yılbaşı öncesi Arda ile yediği yemek ise enteresan...Bu yemekte Mehmet Ağar’ın bir büyüğü olarak Arda’ya “Senin Galatasaray’a, Galatasaray’ın da sana ihtiyacı var. Gel Fatih Hoca’dan özür dile, kırgınlık bitsin” dediği de biliniyor. Bilinmeyen ise Arda’nın cevabıydı... Elbette uzun soluklu ve detaylı bir görüşme olmuştur da Arda’nın tek bir cümlesi her şeyi anlatıyor. “Ben Terim’le çalışmam” demiş Arda... Galatasaray kapısını kapatmış. En azından Terim olduğu sürece...