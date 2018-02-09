Arda Turan'dan Aslıhan Doğan'a evlenme teklifi! Aslıhan Doğan kimdir, nereli?

Arda Turan Aslıhan Doğan'a evlenme teklif etti

Büşra Kamış

Medipol Başakşehirspor oyuncusu'ın evlenme teklifi ettiği? Arda Turan ile Aslıhan Doğan? Yıldız futbolcunun hayranları Arda Turan'ın ne zaman düğünü olacağını merak eder hale geldi. İşte o anlar...Milli oyuncu Arda Turan, Aslıhan Doğan'a evlilik teklifinde bulundu. Aslıhan Doğan'dan 'Evet' cevabını alan Arda, büyük bir sevinç yaşadı.Aslıhan Doğan 4 Aralık 1985 yılında doğmuştur. İş insanı Sabri Doğan'ın kızıdır. Yay burcu olan Aslıhan Doğan, bir süredir Arda Turan ile birliktelik yaşamaktadır. Aslıhan Doğan,Saç rengi siyah göz rengi ise kahverengidir.İlk olarak Hakan Kosif'le olan ilişkisiyle gündeme gelmişti Aslıhan Doğan. Sevgilisinin kendisini aldatması üzerine çok uzun sürmedi bu ilişkisi. Aslıhan Doğan, şu sıralar Tuba Büyüküstün ile aşk yaşayan Umut Evirgen’in eski sevgilisidir. Umut Evirgen’den ayrılan Aslıhan Doğan, ardından Milli yıldızımız Arda Turan ile yaşadığı aşkla gündeme geldi.Şu sıralar Tuba Büyüküstün'le aşk yaşayan Umut Evirgen, Arda Turan'ın şu an ki sevgilisi Aslıhan Doğan ile bir zamanlar birliktelik yaşadı. Magazin kulislerinde konuşulan iddiaya göre, Arda Turan ile Aslıhan Doğan'ı ‘Gizli Kalsın' isimli mekanda Umut Evirgen tanıştırmış. Umut Evirgen'den ayrılan Aslıhan Doğan, şu sıralar Arda Turan'la birlikteliğini sürdürüyor.30 Ocak 1987 yılında Bayrampaşa doğumlu olan Arda Turan, futbola Altıntepsi Makelspor’da başlamıştır. Babası Adnan Turan, başarılı futbolcunun yetiştiği kulüp olan Altıntepsi Makelspor‘da başkanlık yapmaktadır.Kova burcu olan Arda Turan, 2000 yılında Galatasaray altyapısında yer almıştır. 2004-2005 sezonunda Galatasaray ana kadrosuna giren futbolcu, tecrübesizlikten kaynaklı olarak Manisaspor’a kiralanmıştır. Manisaspor’da büyük yükseliş gösteren Arda Turan bir sonraki sezon Galatasaray’a geri dönmüştür.2011 Ağustos ayında Atletico Madrid'le 4 yıllık sözleşme imzalamıştır. Galatasaray bu transferden 12 Milyon Euro bonservis bedeli almıştır. Sözleşmede, "Atletico Madrid, UEFA Avrupa Ligi'ne kalırsa 500 bin, Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa 1 milyon euro ekstra ödeme yapacaktır" maddesi de yer almaktadır.7 Temmuz 2015 tarihinde 34 milyon Euro (7 milyon başarı bonusları dahil) bonservis bedeli karşılığında İspanyol takımı Barcelona'ya 5 yıllığına transfer oldu. Rüştü Reçber'den sonra Barcelona forması giyecek ikinci Türk futbolcu oldu.– Altıntepsi Makelspor– Galatasaray– Manisaspor– Atletico Madrid– Barcelona-Medipol Başakşehirspor