Arda Turan’dan Barcelona'ya: ‘Kalıp, 20 milyon euro da alabilirim’

BAŞAKŞEHİR, FRANSA VE İTALYA’DAN TEKLİF VAR

BARÇA’DA KALARAK 20 MİLYON EURO DA ALABİLİR

Erdinç Şahin

125 milyon serbest kalma bedeli iletarihinin serbest kalma bedeli en pahalı 9’uncu futbolcusu olan’ıntransferinde artık geri sayıma geçildi.kiralama bedeli olarak 2 milyon euro ödemeyi kabul eden’ın 8 milyon euroluk yıllık maliyetinin de yarısı olan 4 milyon euroluk rakamı kabul etti.için’ya 1.5 yıllık sözleşme karşılığında 3 milyon euro kiralama bedeli ödemeyi planlayan, Arda Turan’a ise 6 milyon euroluk bir ödeme yapacak ve bu ödemenin %50’sini’in ortak sponsoru olan firma tarafından karşılanmasını sağlayacak.Arda Turan ile transfer konusunda %100 anlaşmaya varan Başakşehir, bugün Barcelona Yönetim kurulunda yapılacak olan toplantıdan çıkacak olan kararı beklemeye başladı. İtalya, Fransa ve Çin’den teklifler de alan Barcelona, Arda Turan’ın Çin’e gitmek istememesinden dolayı Fransa ve İtalya’dan gelen teklifleri de değerlendiriyor. Öncelikli olarak Arda Turan’ı satmak isteyen Barcelona, Fransa ve İtalya’dan gelen tekliflerin yanı sıra Başakşehir’in de teklifini bugün masanın üzerine koyacak ve süreçte Arda Turan’ın menajeri Ahmet Bulut ile de bir görüşme gerçekleştirecek.Barcelona Transfer Komitesi ile bir görüşme gerçekleştiren Arda Turan’ın menajeri Ahmet Bulut, “Arda Turan, İstanbul’a dönmek istiyor, Başakşehir ile anlaştı ve gelen diğer tekliflerin değerlendirilmesini istemiyor. Barcelona’da kalarak iki yılda sizden 20 milyon euro da alabilir ancak böyle bir yolu tercih etmiyor. Gereken anlayışı gösterin” ifadelerini kullandığı öğrenildi.