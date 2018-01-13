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Arda Turan'dan Barcelona'ya veda mesajı

Medipol Başakşehir'e transfer olarak Türkiye'ye geri dönen Arda Turan, Barcelona'ya duygusal bir mesajla veda etti.

13 Ocak 2018, Cumartesi 17:47
Arda Turan'dan Barcelona'ya veda mesajı
Başakşehir ile anlaşma sağlayan Arda Turan, Barcelona'ya veda mesajı yayınladı. İşte Arda Turan'ın duygusal veda mesajı:

Hiçbir hayal sihir ile gerçeğe dönüşmez bu hayatta. Bir hayalperest olarak, bunun cesaret, kararlılık ve emek gerektirdiğini iyi bilirim. 

Günün birinde Barcelona takımının formasını giymek, en çılgın hayallerimden biriydi. Ve bu hayalimi gerçekleştirdiğim için son nefesime kadar kendimle gurur duyacağım. Ama şimdi veda zamanı. En azından bir süreliğine. Sahada ve saha dışında her anın tadını çıkarmamı sağlayan takım arkadaşlarım, sizlerle aynı takımın parçası olmak büyük ayrıcalıktı. 

Camp Nou'da adımı haykıran Barcelona sevdalıları, Sizin için mücadele etme imkanı bulduğum her bir fırsat benim için çok kıymetliydi. Sadece benim değil, sayısız Türk çocuğunun rüyasını gerçekleştiren kulübüm, bilmenizi isterim ki ruhumun bir yerinde hala bir gülümseme saklı.

 O gülümsemeyi bulmam için ülkeme dönmeme izin verdiniz minnettarım. Yeniden o çok sevdiğiniz adama dönüşmek için ne gerekiyorsa yapacağım. Aramızdaki mesafenin ise hiçbir önemi yok. 

Birlikte yaşadığımız anılar sonsuza dek kalbimde olacak. Gücüme güç katacak, yolumu aydınlatacak.

ARDA TURAN













 
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