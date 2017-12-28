Arda Turan'dan Beşiktaş'a açık mesaj

Aslıhan Doğan'dan Arda Turan'a evlilik şartı

"ŞU AN BU TAKIM BEŞİKTAŞ"

Arda Turan'dan Beşiktaş sözleri: Neden olmasın...

DÖNÜŞ YOLUNDA TERİM VAR

Erdinç Şahin

Bu sezon hem ligde hem de Avrupa’da önemli başarılar elde etmeyi planlayan Siyah-Beyazlılar, bu doğrultuda takımı ara transfer döneminde güçlendirmek için harekete geçmişti.Katalan devi’yla yol ayrımında bulunan’ı ilk hedef olarak belirleyen’a, yıldız isimden bir müjde daha geldi.bir balıkçıda yaptığı açıklamalarda Siyah-Beyazlılar’a olumlu mesajlar gönderen 30 yaşındaki futbolcu, geleceğiyle ilgili olarak net kararını belirledi.Geçtiğimiz günlerde kararını yakın bir futbolcu dostuyla paylaştı. Tecrübeli kanat oyuncusu, “Barcelona’da zor bir dönem geçirdim. Kariyerime başka bir takımda devam etmeyi planlıyorum. Türkiye’den bir kulübe transfer olursam şu anda bu takım sadece Beşiktaş olur” ifadelerini kullandı.’in uzun yıllardır süregelen dostluğu,’daki prim kriziyle sona ermişti. Euro 2016 sonrasında milli formayı unutan tecrübeli isim, sonrasında kadroya dahil edilse bile o dönem Terim’le yaşadığı gerginlik devam etmişti. Galatasaray alt yapısında yetişmesine rağmen Arda’ya, Sarı-Kırmızılılar’ın başına Terim’in gelmesi sonrasında yuvaya dönüş yolu kapanmıştı.