Arda Turan'dan Beşiktaş sözleri: Neden olmasın...

‘GALATASARAY'IN DURUMU İYİ’

BARÇA DÜNDEN RAZI

Erdinç Şahin

’nde tarih yazarak grup aşamalarını lider olarak tamamlayanise beklenenin altında kalmıştı.Sezonun ikinci yarısında bu durumu değiştirip takımın ligde üst üste üçüncü şampiyonluğa ulaşmasını isteyen yönetim, kadroyu güçlendirmek için harekete geçti. Bu doğrultuda birçok ismi gündemine alanen büyük bombasınıdeviforma giyen milli yıldızolarak belirlemişti. Yıldız isimle geçen hafta ilk temasıaracılığıyla kuran Kartal, pazarlıklara başlamıştı.La Liga’ya devre arası verilmesinin ardından soluğu’ın, geleceğiyle ilgili kararı önceki gün Yeniköy’deki bir balıkçıda yakın arkadaşlarıyla paylaştığı bildirildi. 30 yaşındaki kanat oyuncusunun, “serüveni benim için bitti sayılır. Türkiye’de oynamayı çok özledim. Şartlar oluşursa Beşiktaş neden olmasın” ifadelerini kullandığı öğrenildi. Bu sözlerin ardından bir arkadaşının, “’a dönmek istemez misin?” sorusuna ise tecrübeli oyuncunun, “Onların durumu iyi! Galatasaray konusunu konuşmayalım” cevabını verdiği belirtildi.Siyah-Beyazlılar’ın, yıldız isim içinaracılığıyla görüşmelere başladığı ve yönetimin satın alma opsiyonlu 1,5 yıllık kiralama formülü üzerinde durduğu belirtildi. Teknik direktör’nin bu sezon forma şansı tanımadığıYönetimi de kararını vermişti. Katalanlar, Arda için tekliflere açık olduğunu duyurmuştu. Deneyimli oyuncunun geleceğinin bu hafta içerisinde şekillenebileceği öğrenildi.