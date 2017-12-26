Arda Turan'dan Beşiktaş sözleri: Neden olmasın...

Devler Ligi
’nde tarih yazarak grup aşamalarını lider olarak tamamlayan Siyah-Beyazlılar, Süper Lig’de
ise beklenenin altında kalmıştı.
Sezonun ikinci yarısında bu durumu değiştirip takımın ligde üst üste üçüncü şampiyonluğa ulaşmasını isteyen yönetim, kadroyu güçlendirmek için harekete geçti. Bu doğrultuda birçok ismi gündemine alan Kara Kartal,
en büyük bombasını Katalan
devi Barcelona’da
forma giyen milli yıldız Arda Turan
olarak belirlemişti. Yıldız isimle geçen hafta ilk teması Asbaşkan Umut Güner
aracılığıyla kuran Kartal, pazarlıklara başlamıştı.
‘GALATASARAY'IN DURUMU İYİ’
La Liga’ya devre arası verilmesinin ardından soluğu Türkiye’de alan Arda Turan
’ın, geleceğiyle ilgili kararı önceki gün Yeniköy’deki bir balıkçıda yakın arkadaşlarıyla paylaştığı bildirildi. 30 yaşındaki kanat oyuncusunun, “Barcelona
serüveni benim için bitti sayılır. Türkiye’de oynamayı çok özledim. Şartlar oluşursa Beşiktaş neden olmasın” ifadelerini kullandığı öğrenildi. Bu sözlerin ardından bir arkadaşının, “Galatasaray
’a dönmek istemez misin?” sorusuna ise tecrübeli oyuncunun, “Onların durumu iyi! Galatasaray konusunu konuşmayalım” cevabını verdiği belirtildi.
BARÇA DÜNDEN RAZI
Siyah-Beyazlılar’ın, yıldız isim için Barcelona’yla menacer Ahmet Bulut
aracılığıyla görüşmelere başladığı ve yönetimin satın alma opsiyonlu 1,5 yıllık kiralama formülü üzerinde durduğu belirtildi. Teknik direktör Ernesto Valverde
’nin bu sezon forma şansı tanımadığı Arda Turan için Barcelona
Yönetimi de kararını vermişti. Katalanlar, Arda için tekliflere açık olduğunu duyurmuştu. Deneyimli oyuncunun geleceğinin bu hafta içerisinde şekillenebileceği öğrenildi.
Fanatik
Erdinç Şahin