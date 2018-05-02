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Arda Turan'dan kötü haber

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı müsabaka öncesi hazırlıklarını sürdürürken, takımın deneyimli futbolcularından Arda Turan'dan kötü haber geldi

Arda Turan'dan kötü haber
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı müsabaka öncesi hazırlıklarını sürdürürken, takımın deneyimli futbolcularından Arda Turan'dan kötü haber geldi.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada Arda Turan'ın bugünkü antrenmana sakatlığından dolayı katılamadığı belirtilirken, "29 Nisan tarihinde Osmanlıspor ile oynadığımız Spor Toto Süper Lig 31'inci hafta maçında oyuncumuz Arda Turan'ın sol ayağında kemik ve yumuşak doku travması oluşmuş, devam eden tedavisi nedeniyle bugünkü takım antrenmanına katılamamıştır" denildi.

Öte yandan Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynanan mücadelede sakatlanan Stefano Napoleoni'nin ise takım ile birlikte çalışmalara başladığı açıklandı.


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