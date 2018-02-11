Arda Turan Fenerbahçe'ye karşı oynayacak mı? İşte muhtemel 11'ler

Bir taraftar maç kaybetmeyen ancak oyunuyla eleştirilen Aykut Kocamanlı Fenerbahçe
, diğer tarafta ise şampiyonluğun en güçlü adaylarından Arda Turanlı, Abdullah Avcılı Medipol Başakşehir.
Ev sahibi takım Fenerbahçe'yi yenerek zirveden düşmek istemiyor. Fenerbahçe ise deplasmanda rakibini yenerek aradaki farkı düşürme peşinde.
Başakşehir Fatih Terim Stadı
'nda iki takım arasındaki mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.
Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
11 Şubat Pazar günü saat 19:00
'da başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 1
'den canlı yayınlanacak.
İŞTE MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN VE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'LERİ
Maça saatler kala Fenerbahçe'de Giuliano, Başakşehir'de ise Arda Turan
'ın oynayıp oynamayacağı merak konusuydu. Eğer bir son dakika değişikliği olmazsa iki oyuncu da maça 11'de başlayacak.
Başakşehir
: Volkan, Caiçara, Epureanu, Attamah, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Napoleoni, Arda, Adebayor
Fenerbahçe
: Volkan, Isla, Neustadter, Neto, Hasan Ali, M.Topal, Josef, Dirar, Giuliano, Valbuena, Soldado
Erdinç Şahin