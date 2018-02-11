Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Arda Turan Fenerbahçe'ye karşı oynayacak mı? İşte muhtemel 11'ler

Süper Lig'de 21. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe haftanın maçında 3 puan mücadelesi verecek. Maçtan önce en çok merak edilen konulardan biri Arda Turan'ın Fenerbahçe'ye karşı 11'de başlayıp, başlamayacağı... İşte bu sorunun cevabı

Arda Turan Fenerbahçe'ye karşı oynayacak mı? İşte muhtemel 11'ler
Bir taraftar maç kaybetmeyen ancak oyunuyla eleştirilen Aykut Kocamanlı Fenerbahçe, diğer tarafta ise şampiyonluğun en güçlü adaylarından Arda Turanlı, Abdullah Avcılı Medipol Başakşehir. 

Ev sahibi takım Fenerbahçe'yi yenerek zirveden düşmek istemiyor. Fenerbahçe ise deplasmanda rakibini yenerek aradaki farkı düşürme peşinde.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda iki takım arasındaki mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.
 

Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?


11 Şubat Pazar günü saat 19:00'da başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. 
 

İŞTE MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN VE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'LERİ


Maça saatler kala Fenerbahçe'de Giuliano, Başakşehir'de ise Arda Turan'ın oynayıp oynamayacağı merak konusuydu. Eğer bir son dakika değişikliği olmazsa iki oyuncu da maça 11'de başlayacak. 

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Epureanu, Attamah, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Napoleoni, Arda, Adebayor

Fenerbahçe: Volkan, Isla, Neustadter, Neto, Hasan Ali, M.Topal, Josef, Dirar, Giuliano, Valbuena, Soldado


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

'Dul kadınsın, evinde otur' baskıları aldırmadı kick boks şampiyonu oldu

'Dul kadınsın, evinde otur' baskıları aldırmadı kick boks şampiyonu oldu
Victoria Lopyreva'ya hacker şoku!

Victoria Lopyreva'ya hacker şoku!

Beşiktaş’ın yıldızı Caner Erkin’in tekmeliğinde Şükran Ovalı detayı

Beşiktaş’ın yıldızı Caner Erkin’in tekmeliğinde Şükran Ovalı detayı
Giuliano doktorları dinlemedi! Başakşehir maçında ilk 11'de

Giuliano doktorları dinlemedi! Başakşehir maçında ilk 11'de
Cenk Tosun oynamadı Everton evinde galip geldi

Cenk Tosun oynamadı Everton evinde galip geldi
2018 Kış Olimpiyatları'nın en seksi sporcuları

2018 Kış Olimpiyatları'nın en seksi sporcuları
Oyundan alınan amatör futbolcu, kulübede kalp krizi geçirdi

Oyundan alınan amatör futbolcu, kulübede kalp krizi geçirdi
Lindsey Vonn erkek istemiş!

Lindsey Vonn erkek istemiş!
Jermaine Pennant ve karısı Alice Goodwin çok fena yakalandı!

Jermaine Pennant ve karısı Alice Goodwin çok fena yakalandı!
Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ertelenecek mi? Fikret Orman'dan açıklama...

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ertelenecek mi? Fikret Orman'dan açıklama...
Milan farklı kazandı

Milan farklı kazandı