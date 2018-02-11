Arda Turan Fenerbahçe'ye karşı oynayacak mı? İşte muhtemel 11'ler

Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İŞTE MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN VE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'LERİ

Erdinç Şahin

Bir taraftar maç kaybetmeyen ancak oyunuyla eleştirilen Aykut Kocamanlı, diğer tarafta ise şampiyonluğun en güçlü adaylarından Arda Turanlı, Abdullah AvcılıEv sahibi takım Fenerbahçe'yi yenerek zirveden düşmek istemiyor. Fenerbahçe ise deplasmanda rakibini yenerek aradaki farkı düşürme peşinde.'nda iki takım arasındaki mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.'da başlayacak karşılaşma'den canlı yayınlanacak.Maça saatler kala'ın oynayıp oynamayacağı merak konusuydu. Eğer bir son dakika değişikliği olmazsa iki oyuncu da maça 11'de başlayacak.: Volkan, Caiçara, Epureanu, Attamah, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Napoleoni, Arda, Adebayor: Volkan, Isla, Neustadter, Neto, Hasan Ali, M.Topal, Josef, Dirar, Giuliano, Valbuena, Soldado