Arda Turan için büyük gün!

MOSSORO'YA DA 2 MAÇ CEZA

Erdinç Şahin

maçında yardımcı hakem’a fiziki müdahalesinin yanı sıra hakem’ya da hakaretler savurduğu ortaya çıkan’ın cezası bugün belli oluyor. Sportmenliğe aykırı hareket ve hakaretten’ya sevkedilen tecrübeli oyuncunun en az 6 en fazla 8 maçla cezalandırılması bekleniyor.Aynı maçta kırmızı kart görenli bir diğer futbolcu’nun da 2 maçla cezalandırılması gündemde. İstanbul ekibinde her iki oyuncu da böylelikle sezonu kapatmış olacak. Turuncu-Lacivertliler’de takımın bir diğer önemli ismi İrfan Can Kahveci gördüğü 4. sarı kart nedeniyledeplasmanında forma giyemeyecek.Teknik direktör’nın kritik maçta orta saha kurgusunu3’lüsünden oluşturmayı planladığı gelen haberler arasında.