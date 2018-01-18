Arda Turan için olay pankart

Erdinç Şahin

rövanşında sahasında’u konuk edende, yeni transfermaç kadrosunda yer almadı. Maçın skorundan sonra iki konu sosyal medyada çok konuşuldu.Kulübü maç sonrası,tweetini attı. Giresunspor ise bu paylaşıma,yanıtını verdi.’e transfer olantaraftarı ses getiren bir pankart hazırladı.İstanbul'da oynanan maça yoğun ilgi gösterentaraftarı,yazdı. Bu pankartın yanı sıra'nın maç sonrası görüntüleri de sosyal medyada dikkat çekti.