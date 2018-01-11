Arda Turan için şok iddia

İspanya basınından yeni bir Arda Turan
iddiası geldi. Habere göre mevcut şartlarda transferin gerçekleşmesi zor.
BARÇA KİRALAMAK İSTEMİYOR
Sport gazetesi, Barcelona Teknik Direktörü Valverde'nin
takımda düşünmediği Arda Turan'ın Medipol Başakşehir'le
anlaştığını yazdı. Buna karşın Sport, Barcelona
yönetiminin milli futbolcu için en az 10 milyon Euro bonservis bedeli isteyeceğini ve kiralama yöntemini düşünmediğini belirtti.
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"BARCELONA ARDA'YI UCUZA SATMAYACAK"
Gazete haberinde "Başakşehir, Barcelona ile anlaşmak zorunda ve Barcelona Arda'yı ucuza satmayacak" ifadelerini kullandı. Görüşmeler için geçtiğimiz günlerde Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile Arda Turan
biraraya gelmişti.
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Erdinç Şahin