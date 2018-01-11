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Arda Turan için şok iddia

Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Arda Turan için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Arda Turan için şok iddia
İspanya basınından yeni bir Arda Turan iddiası geldi. Habere göre mevcut şartlarda transferin gerçekleşmesi zor.
 

BARÇA KİRALAMAK İSTEMİYOR


Sport gazetesi, Barcelona Teknik Direktörü Valverde'nin takımda düşünmediği Arda Turan'ın Medipol Başakşehir'le anlaştığını yazdı. Buna karşın Sport, Barcelona yönetiminin milli futbolcu için en az 10 milyon Euro bonservis bedeli isteyeceğini ve kiralama yöntemini düşünmediğini belirtti. 

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"BARCELONA ARDA'YI UCUZA SATMAYACAK"


Gazete haberinde "Başakşehir, Barcelona ile anlaşmak zorunda ve Barcelona Arda'yı ucuza satmayacak" ifadelerini kullandı.  Görüşmeler için geçtiğimiz günlerde Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile Arda Turan biraraya gelmişti.

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