Arda Turan için şok iddia

BARÇA KİRALAMAK İSTEMİYOR

Arda Turan'dan flaş Başakşehir açıklaması!

"BARCELONA ARDA'YI UCUZA SATMAYACAK"

Barcelona'da Arda Turan pazarlığı! İşte yaşananlar

Erdinç Şahin

İspanya basınından yeni biriddiası geldi. Habere göre mevcut şartlarda transferin gerçekleşmesi zor.Sport gazetesi,takımda düşünmediğianlaştığını yazdı. Buna karşınyönetiminin milli futbolcu için en az 10 milyon Euro bonservis bedeli isteyeceğini ve kiralama yöntemini düşünmediğini belirtti.Gazete haberinde "Başakşehir, Barcelona ile anlaşmak zorunda ve Barcelona Arda'yı ucuza satmayacak" ifadelerini kullandı. Görüşmeler için geçtiğimiz günlerdebiraraya gelmişti.