Arda Turan ile Aslıhan Doğan düğünü Çırağan Sarayı'nda yapacak

ÇIRAĞAN'DA DÜĞÜN YAPACAKLAR

ASLIHAN DOĞAN HAMİLE Mİ?

Arda Turan Aslıhan Doğan'a evlenme teklif etti

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Çiğdem Saltık

Arkadaşı Saffet Ulusoy'un doğum günü partisinde'a evlenme teklifi eden'ın düğünü nerede yapacağı merak konusu oldu.Yakın çevresi futbolcu ile sevgilisininnda karar kıldığını, şimdilerde çeşitli organizasyon firmalarıyla görüşme halinde olduklarını söylüyor.Arda Turan'ın, Aslıhan Doğan'a yaptığı sürpriz evlilik teklifi, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.Bu ani teklifin ardından daiddiları ortaya atılmıştı. Aslıhan Doğan da ''Hamile değilim'' açıklamasını yapmıştı.Arda Turan ile sosyetik güzel Aslıhan Doğan 2.5 yılda 6 kez ayrılıp barıştı.Arda Turan'ın son 1 yılda, Rus mankenile aşk yaşadığı iddia edilmişti.