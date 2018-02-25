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Arda Turan ile Aslıhan Doğan düğünü Çırağan Sarayı'nda yapacak

Futbolcu Arda Turan, geçen günlerde sevgilisi Aslıhan Doğan'a evlenme teklifi etti. Çiftin düğünü, Beşiktaş'a bulunan Çırağan Sarayı'nda yapacağı öğrenildi

Arda Turan ile Aslıhan Doğan düğünü Çırağan Sarayı'nda yapacak
Arkadaşı Saffet Ulusoy'un doğum günü partisinde Aslıhan Doğan'a evlenme teklifi eden Arda Turan'ın düğünü nerede yapacağı merak konusu oldu.

ÇIRAĞAN'DA DÜĞÜN YAPACAKLAR

Yakın çevresi futbolcu ile sevgilisinin Çırağan Sarayı'nda karar kıldığını, şimdilerde çeşitli organizasyon firmalarıyla görüşme halinde olduklarını söylüyor.

ASLIHAN DOĞAN HAMİLE Mİ?

Arda Turan'ın, Aslıhan Doğan'a yaptığı sürpriz evlilik teklifi, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.



Bu ani teklifin ardından da Aslıhan Doğan'ın hamile olduğu iddiları ortaya atılmıştı. Aslıhan Doğan da ''Hamile değilim'' açıklamasını yapmıştı.



Arda Turan ile sosyetik güzel Aslıhan Doğan 2.5 yılda 6 kez ayrılıp barıştı.

Arda Turan'ın son 1 yılda, Rus manken Miranda Shelia, Ebru Şallı, Didem Soydan, Yağmur Ünal ve Özge Ulusoy ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

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