Arda Turan ile Aslıhan Doğan düğünü Çırağan Sarayı'nda yapacak

Arkadaşı Saffet Ulusoy'un doğum günü partisinde Aslıhan Doğan
'a evlenme teklifi eden Arda Turan
'ın düğünü nerede yapacağı merak konusu oldu.
ÇIRAĞAN'DA DÜĞÜN YAPACAKLAR
Yakın çevresi futbolcu ile sevgilisinin Çırağan Sarayı'
nda karar kıldığını, şimdilerde çeşitli organizasyon firmalarıyla görüşme halinde olduklarını söylüyor.
ASLIHAN DOĞAN HAMİLE Mİ?
Arda Turan'ın, Aslıhan Doğan'a yaptığı sürpriz evlilik teklifi, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Bu ani teklifin ardından da Aslıhan Doğan'ın hamile olduğu
iddiları ortaya atılmıştı. Aslıhan Doğan da ''Hamile değilim'' açıklamasını yapmıştı.
Arda Turan ile sosyetik güzel Aslıhan Doğan 2.5 yılda 6 kez ayrılıp barıştı.
Arda Turan'ın son 1 yılda, Rus manken Miranda Shelia, Ebru Şallı, Didem Soydan, Yağmur Ünal ve Özge Ulusoy
ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.
Arda Turan Aslıhan Doğan'a evlenme teklif etti
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Çiğdem Saltık