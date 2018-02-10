Arda Turan'ın Aslıhan Doğan'a ettiği sürpriz evlilik teklifinin nedeni belli oldu

ÇIRAĞAN SARAYI'NDA NİŞAN

DİNİ NİKAH KIYDI İDDİASI

Arda Turan Aslıhan Doğan'a evlenme teklif etti

Arda Turan Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Abdullah Avcı açıkladı...

Arda Turan ile Aslıhan Doğan dini nikâh kıydı! (Aslıhan Doğan kimdir?)

Elif Bayram

önceki akşam yakın arkadaşıdoğum gününde500 bin TL değerinde 5 kıratlık tektaş yüzükle evlilik teklif ederek büyük bir sürprize imza atmıştı.Habertürk Gazetesi'nden İsmail Uygur'un haberine göre, Arda Turan'la iki kez ayrılıp barışan Aslıhan Doğan'ın hamile olduğu iddia edildi.Arda Turan ve Aslıhan Doğan, haftaya Çırağan Sarayı'nda nişan ve kına gecesi yapıp bir sonraki hafta Marmaris'te dünya evine girecek.Akşam Life'da yer alan haberde Barcelona’dan Başakşehir’e transfer olarak yeniden Türkiye’ye geri dönüş yapanbir dargın bir barışık aşk yaşadığıdini nikâh kıydığı iddia edilmişti.Arda Turan ile sosyetik güzel Aslıhan Doğan 2.5 yılda 6 kez ayrılıp barıştı.Arda Turan'ın son 1 yılda, Rus mankenile aşk yaşadığı iddia edilmişti.