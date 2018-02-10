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Arda Turan'ın Aslıhan Doğan'a ettiği sürpriz evlilik teklifinin nedeni belli oldu

Arda Turan'ın Aslıhan Doğan'a yaptığı sürpriz evlilik teklifinin nedeni ortaya çıktı. Aslıhan Doğan'ın hamile olduğu ve çiftin 15 gün içinde evleneceği iddia edildi

10 Şubat 2018, Cumartesi 10:19
Arda Turan'ın Aslıhan Doğan'a ettiği sürpriz evlilik teklifinin nedeni belli oldu
Arda Turan önceki akşam yakın arkadaşı Saffet Ulusoy'un doğum gününde Aslıhan Doğan'a 500 bin TL değerinde 5 kıratlık tektaş yüzükle evlilik teklif ederek büyük bir sürprize imza atmıştı.



Habertürk Gazetesi'nden İsmail Uygur'un haberine göre, Arda Turan'la iki kez ayrılıp barışan Aslıhan Doğan'ın hamile olduğu iddia edildi.

ÇIRAĞAN SARAYI'NDA NİŞAN


Arda Turan ve Aslıhan Doğan, haftaya Çırağan Sarayı'nda nişan ve kına gecesi yapıp bir sonraki hafta Marmaris'te dünya evine girecek.
 

DİNİ NİKAH KIYDI İDDİASI


Akşam Life'da yer alan haberde Barcelona’dan Başakşehir’e transfer olarak yeniden Türkiye’ye geri dönüş yapan Arda Turan, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Aslıhan Doğan’la dini nikâh kıydığı iddia edilmişti.



Arda Turan ile sosyetik güzel Aslıhan Doğan 2.5 yılda 6 kez ayrılıp barıştı.

Arda Turan'ın son 1 yılda, Rus manken Miranda Shelia, Ebru Şallı, Didem Soydan, Yağmur Ünal ve Özge Ulusoy ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

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