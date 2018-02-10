Arda Turan'ın Aslıhan Doğan'a ettiği sürpriz evlilik teklifinin nedeni belli oldu

Arda Turan
önceki akşam yakın arkadaşı Saffet Ulusoy'un
doğum gününde Aslıhan Doğan'a
500 bin TL değerinde 5 kıratlık tektaş yüzükle evlilik teklif ederek büyük bir sürprize imza atmıştı.
Habertürk Gazetesi'nden İsmail Uygur'un haberine göre, Arda Turan'la iki kez ayrılıp barışan Aslıhan Doğan'ın hamile olduğu iddia edildi.
ÇIRAĞAN SARAYI'NDA NİŞAN
Arda Turan ve Aslıhan Doğan, haftaya Çırağan Sarayı'nda nişan ve kına gecesi yapıp bir sonraki hafta Marmaris'te dünya evine girecek.
DİNİ NİKAH KIYDI İDDİASI
Akşam Life'da yer alan haberde Barcelona’dan Başakşehir’e transfer olarak yeniden Türkiye’ye geri dönüş yapan Arda Turan,
bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Aslıhan Doğan’la
dini nikâh kıydığı iddia edilmişti.
Arda Turan ile sosyetik güzel Aslıhan Doğan 2.5 yılda 6 kez ayrılıp barıştı.
Arda Turan'ın son 1 yılda, Rus manken Miranda Shelia, Ebru Şallı, Didem Soydan, Yağmur Ünal ve Özge Ulusoy
ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.
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Elif Bayram