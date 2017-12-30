Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut eşinden boşanıyor

Günaydın'da yer alan habere göre, Emre Belözoğlu
, Pepe
, Arda Turan
gibi yıldızların menajerliğini yapan ve birçok futbolcunun yurtdışına transferinde aktif rol oynayan ve başarılı olan Ahmet Bulut ile eşi Ayşe Bulut
arasında köpek krizi çıktı.
Ahmet Bulut
, eşinin kendisinden habersiz şekilde köpeğini barınağa göndermesiyle çılgına döndü.
''BİZİ HEMEN BOŞA'' TALİMATI
Eşiyle büyük bir kavga yaşayan ve tüm ipleri koparan Ahmet Bulut
'un avukatını arayıp "Bizi hemen boşa" diye talimat verdiği ortaya çıktı.
3 MİLYONLUK EV VERİYOR
Ahmet Bulut
, eşine 3 milyon liralık bir ev vermeyi kabul etti. Taraflar anlaştı, boşanma yakında gerçekleşiyor.
Çiğdem Saltık