Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut eşinden boşanıyor

''BİZİ HEMEN BOŞA'' TALİMATI

3 MİLYONLUK EV VERİYOR

Çiğdem Saltık

Günaydın'da yer alan habere göre,gibi yıldızların menajerliğini yapan ve birçok futbolcunun yurtdışına transferinde aktif rol oynayan ve başarılı olanarasında köpek krizi çıktı., eşinin kendisinden habersiz şekilde köpeğini barınağa göndermesiyle çılgına döndü.Eşiyle büyük bir kavga yaşayan ve tüm ipleri koparan'un avukatını arayıp "Bizi hemen boşa" diye talimat verdiği ortaya çıktı., eşine 3 milyon liralık bir ev vermeyi kabul etti. Taraflar anlaştı, boşanma yakında gerçekleşiyor.