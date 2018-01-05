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Arda Turan'ın şimdi de fitness eğitmenine yazdığı iddia edildi (Elif Güngör kimdir?)

Kısmetse Olur Evi'nden Cansu Çördük ve Ebru Şallı'ya DM'den attığı mesajları deşifre olan Arda Turan, bu kez de bir fitness eğitmeni Elif Güngör'de attığı mesaj iddiasıyla gündeme geldi. Arda Turan suskunkuğunu bozdu ve Instagram hesabından açıklama yaptı
 

05 Ocak 2018, Cuma 17:17
Arda Turan'ın şimdi de fitness eğitmenine yazdığı iddia edildi (Elif Güngör kimdir?)
Barcelona'da top koşturan milli futbolcumuz Arda Turan bir yandan da Instagram'da çapkınlıklarını sürdürüyor. 

Uzatmalı sevgilisi Aslıhan Doğan'la tekrar barışıp, geçen günlerde mutluluk pozları veren futbolcu meğer aynı günlerde hedefine başka birini almış. Elif Güngör adlı fitness eğitmenine Instagram'dan mesajlar atmış.


 

SEVGİLİSİ ASLIHAN NE TEPKİ VERECEK?


Daha önce Kısmetse Olur Evi'nden Cansu Çördük ve kendisinden 10 yaş büyük Ebru Şallı'ya Instagram'dan mesajlar atan milli futbolcu yine baltayı taşa vurdu.

Bu kez de fitness eğitmeni Elif Güngör'e 'Elif Hoca, Survivor'a gideceksin sanırım, ben öyle anladım' yazdığı iddia edilen Arda Turan ortaya çıkan mesajlar karşısında sessizliğe gömüldü.

Evlilik şartıyla Arda Turan'la bir kez daha barışan Aslıhan Doğan'ın bu duruma ne tepki vereceğiyse merak konusu oldu.   



Elif Güngör Arda Turan'ın yazdıklarını deşifre ederek 'direkt mesajlara bakasım gelmiyor' dedi. Genç kadın Instagram’ını dün kısa süreliğine kapatıp sonrasında tekrar açtı. Evlilik hayalleri kuran Aslıhan Doğan'ın yaşananlar karşısında ne yapacağı merak konusu oldu. 




ARDA TURAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

Arda Turan, Elif Güngör isimli bir fitness eğitmenine Instagram üzerinden yazdığı iddia edilen mesajlarla ilgili açıklama yaparken şu ifadeleri kullandı:

"Manşetlere taşınan mesajlaşma haberinin gerçekle hiçbir alakası yoktur. Ülkenin en önemli basın kuruluşlarının bu basit "photoshop" oyununu manşetlerine taşıması çok şaşırtıcı."

"Yıllardır böyle haberlerde adımın kullanılmasını artık önemsemiyorum ancak kız arkadaşım ve ailemin bu tip haberlere üzülmesine müsaade etmemi kimse beklemesin."


 


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