Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

SON DAKİKA

Arda Turan'ın transferi İspanyol basınında geniş yer buldu

Arda Turan'ın Barcelona'dan Medipol Başakşehir'e kiralanması, İspanyol basınında yankı uyandırdı

Arda Turan'ın transferi İspanyol basınında geniş yer buldu
Milli futbolcu Arda Turan'ın İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'dan Medipol Başakşehir'e kiralanması, İspanyol basınında yankı uyandırdı.


'ARDA TURAN'IN BATIŞI'


Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden Marca, söz konusu transfere ilişkin, 'Arda Turan'ın batışı' başlığıyla bir haber yayımladı.

Haberde, Atletico Madrid'deki başarısının ardından Barcelona'ya yıldız unvanıyla imza atan milli futbolcunun performansı eleştirilerek, 'Arda Turan Bercelona'da hiçbir etki bırakmadı ve bedavaya gitti.' yorumu yapıldı.

Attığı imzanın ardından Barcelona'nın transfer yasağı nedeniyle ilk 6 ay forma giyemeyen Arda Turan'ın hayal kırıklığına yol açtığı kaydedilen haberde, söz konusu transferin yapılış şeklinin başından 'çarpık' olduğu savunuldu.


BARCELONA'DA 10 KEZ SAKATLANDI


Haberde, Arda Turan'ın 35 milyon avroluk bonservis bedeliyle Barcelona tarihindeki en pahalı dokuzuncu oyuncu olduğu ve geçen sezon takımdaki sakat oyuncuların fazlalığı dolayısıyla kadroya girdiği ifade edilerek, 'İspanya Süper Kupası'ndaki iyi performansı nedeniyle Barcelona'daki en iyi dönemini yaşadı. Ancak bu kısa süreli bir seraptı ve bir kez daha Luis Enrique tarafından unutuldu.' değerlendirmesinde bulunuldu.

Arda'nın Barcelona formasıyla 10 kez sakatlık sorunu yaşaması ve bu sezon takımdan dışlanarak maçlarda süre alamaması nedeniyle gözden kaybolduğu yorumu yapılan haberde, 'Arda Turan, Barcelona'yla devam eden sözleşmesinin geri kalanında Medipol Başakşehir'e gitti ve Katalan temsilcisi bu transferden tek bir avro alamadı. Bir dönem gezegenin en çok istenen oyuncuları arasındaydı. Tam bir çöküş.' ifadeleri kullanıldı.

Arda Turan yeni takımıyla ilk idmanına çıktıArda Turan yeni takımıyla ilk idmanına çıktı


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

İstanbulspor - Fenerbahçe (Canlı anlatım)

İstanbulspor - Fenerbahçe (Canlı anlatım)
Yamaç paraşütü sırasında baygınlık geçirdi

Yamaç paraşütü sırasında baygınlık geçirdi
Bursaspor-Gençlerbirliği maçı sonrası ortalık karıştı

Bursaspor-Gençlerbirliği maçı sonrası ortalık karıştı
Piyasa değeri en çok artan ve en çok düşen Türk futbolcular

Piyasa değeri en çok artan ve en çok düşen Türk futbolcular
Gaziantepspor'a Katar desteği

Gaziantepspor'a Katar desteği
Bursaspor'da Moussa Sow ilk maçına çıktı

Bursaspor'da Moussa Sow ilk maçına çıktı
Galatasaraylı futbolcular golf sahasında yürüdü

Galatasaraylı futbolcular golf sahasında yürüdü
Mustafa Denizli'nin yeni takımı Sazi!

Mustafa Denizli'nin yeni takımı Sazi!
Junior Tavares transferiyle Taffarel ilgilenecek

Junior Tavares transferiyle Taffarel ilgilenecek
Everton'dan Cenk Tosun'dan sonra ikinci bomba Theo Walcott!

Everton'dan Cenk Tosun'dan sonra ikinci bomba Theo Walcott!
Manisaspor'da Tekke ile yollar ayrıldı

Manisaspor'da Tekke ile yollar ayrıldı