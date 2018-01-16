Arda Turan'ın transferi İspanyol basınında geniş yer buldu



'ARDA TURAN'IN BATIŞI'

Arda Turan'ın batışı



BARCELONA'DA 10 KEZ SAKATLANDI

Arda Turan yeni takımıyla ilk idmanına çıktı

Haber Merkezi

Milli futbolcu'ın İspanya 1. Futbol Ligi () ekiplerinden'dan Medipol Başakşehir'e kiralanması, İspanyol basınında yankı uyandırdı.Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden, söz konusu transfere ilişkin, '' başlığıyla bir haber yayımladı.Haberde, Atletico Madrid'deki başarısının ardından Barcelona'ya yıldız unvanıyla imza atan milli futbolcunun performansı eleştirilerek, 'Arda Turan Bercelona'da hiçbir etki bırakmadı ve bedavaya gitti.' yorumu yapıldı.Attığı imzanın ardından Barcelona'nın transfer yasağı nedeniyle ilk 6 ay forma giyemeyen Arda Turan'ın hayal kırıklığına yol açtığı kaydedilen haberde, söz konusu transferin yapılış şeklinin başından 'çarpık' olduğu savunuldu.Haberde, Arda Turan'ın 35 milyon avroluk bonservis bedeliyle Barcelona tarihindeki en pahalı dokuzuncu oyuncu olduğu ve geçen sezon takımdaki sakat oyuncuların fazlalığı dolayısıyla kadroya girdiği ifade edilerek, 'İspanya Süper Kupası'ndaki iyi performansı nedeniyle Barcelona'daki en iyi dönemini yaşadı. Ancak bu kısa süreli bir seraptı ve bir kez daha Luis Enrique tarafından unutuldu.' değerlendirmesinde bulunuldu.Arda'nın Barcelona formasıyla 10 kez sakatlık sorunu yaşaması ve bu sezon takımdan dışlanarak maçlarda süre alamaması nedeniyle gözden kaybolduğu yorumu yapılan haberde, 'Arda Turan, Barcelona'yla devam eden sözleşmesinin geri kalanında Medipol Başakşehir'e gitti ve Katalan temsilcisi bu transferden tek bir avro alamadı. Bir dönem gezegenin en çok istenen oyuncuları arasındaydı. Tam bir çöküş.' ifadeleri kullanıldı.