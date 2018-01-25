Arda Turan, Karabükspor karşısında ilk 11'de

ARDA'YA "HAZIR OL" DEDİ

AVCI'DAN ÖZEL PROGRAM

Erdinç Şahin

Yılın bombasını’ı transfer ederek patlatan’de teknik direktöroyuncusunadeplasmanında 25 dakika şans vermişti. Hocasından bulduğu şansı jeneriklik bir golle değerlendirenbu hafta oynanacakmaçında ise ilk 11’de şans bulması bekleniyor.Avcı’nın; Elia’nın tam olarak oynayabilecek durumda olmadığı için sol kanatta Arda Turan’ı değerlendirmeyi düşündüğü bildirildi. Zayıf rakibi karşısında oyuncusuna daha fazla fırsat verip hazır hale getirmek isteyen deneyimli hocanın, Arda’ya da, “Hazır ol” mesajı verdiği kaydedildi.Bu arada teknik direktör’nınteknik heyetiyle temasa geçerek tüm fiziksel verilerini detaylı olarak bir rapor halinde aldığı ve oyuncusuna bu noktada özel bir programla oyuncusuna farklı idmanlar yaptırdığı belirlendi.