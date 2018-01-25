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Arda Turan, Karabükspor karşısında ilk 11'de

Bursa maçında sonradan oyuna girip enfes bir gol atan Arda Turan'ın, bu hafta takımının Karabükspor'la oynayacağı maçta 11'de sahada olması bekleniyor.

Arda Turan, Karabükspor karşısında ilk 11'de
Yılın bombasını Arda Turan’ı transfer ederek patlatan Başakşehir’de teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncusuna Bursaspor deplasmanında 25 dakika şans vermişti. Hocasından bulduğu şansı jeneriklik bir golle değerlendiren Arda Turan’ın bu hafta oynanacak Karabükspor maçında ise ilk 11’de şans bulması bekleniyor.
 

ARDA'YA "HAZIR OL" DEDİ


Avcı’nın; Elia’nın tam olarak oynayabilecek durumda olmadığı için sol kanatta Arda Turan’ı değerlendirmeyi düşündüğü bildirildi. Zayıf rakibi karşısında oyuncusuna daha fazla fırsat verip hazır hale getirmek isteyen deneyimli hocanın, Arda’ya da, “Hazır ol” mesajı verdiği kaydedildi.
 

AVCI'DAN ÖZEL PROGRAM


Bu arada teknik direktör Abdullah Avcı’nın Barcelona teknik heyetiyle temasa geçerek tüm fiziksel verilerini detaylı olarak bir rapor halinde aldığı ve oyuncusuna bu noktada özel bir programla oyuncusuna farklı idmanlar yaptırdığı belirlendi.


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