Arda Turan Kararı neden verilmedi? Kaç maç ceza aldı?

Şampiyonluk yolunda ligin 32. haftasında Sivasspor ağır bir yara alan Başakşehir'de Arda Turan maçın son dakikalarında yan hakemi itip orta hakeme sözlü şiddet uygulayıp kırmızı kart almıştı. Bu yaşanan gelişme sonrası PFDK, Arda Turan'a 16 maçlık rekor bir ceza aldı. Medipol Başakşehir Tahkim Kuruluna itirazda bulunarak kararda değişikliğe gidilmesini istedi.

ARDA TURAN KARARI AÇIKLANMADI

Tahkim Kurulu Beşiktaş için verilen hükmen mağlubiyet ve kupadan men cezası onarken Arda Turan kararını açıklamadı. Gelişme sonrası sporseveler Arda Turan kararının neden verilmediğini araştırmaya başladı.

ARDA TURAN KARARI NEDEN AÇIKLANMADI?

Arda Turan ve Başakşehirli yetkililerin Tahkim Kurulu'na itiraz süresi olan 10 günlük zaman diliminin son gününde 16 maçlık cezaya itiraz etmelerinden dolayı kurulun da diğer kararlardan daha sonra bu konu hakkındaki cezayı açıklayacağı öğrenildi. Tahkim Kurulu, Arda Turan kararını gelecek hafta açıklayacak.



