Arda Turan Medipol Başakşehir'de! Arda formayı giydi

Medipol Başakşehir
yönetimi uzun süredir yoğun çaba verdiği Arda Turan
konusunda mutlu sona ulaştı. Milli yıldız Arda Turan'ın Medipol Başakşehir için bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Başakşehir Twitter hesabından yapılan açıklama şu şekilde;
"Arda Turan bugün, üzerinde turuncu formasıyla ülkesine dönüyor. Bu, sadece Başakşehir’in değil Türkiye’nin transferi. Hepimiz için hayırlı olsun.”
Göksel Gümüşdağ
Barcelona ile Medipol Başakşehir, Arda Turan için 2,5 yıllık kiralık (1,5 artı 1 yıl opsiyonlu)
olarak anlaşmaya vardı. Arda Turan'ın Medipol Başakşehir için bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
BARCELONA, ARDA TURAN TRANSFERİNİN DETAYLARINI PAYLAŞTI
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, milli futbolcu Arda Turan'ı Medipol Başakşehir'e kiraladığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, taraflar arasında varılan anlaşmanın ardından Arda Turan'ın iki buçuk sezon boyunca Medipol Başakşehir'e kiralandığı belirtildi.
Açıklamaya göre, Barcelona, Arda'nın kiralık olarak Medipol Başakşehir'de oynadığı dönemde başka kulübe transfer edilmesi hakkını elinde tutacak. Katalan temsilcisi, Arda'nın bu süreçte göstereceği performansa göre ekstra kazanç elde edebilecek.
Medipol Başakşehir, istediği takdirde Arda Turan'ın bonservisini satın alabilecek.
Arda Turan, iki buçuk sezon boyunca formasını giydiği Barcelona ile 55 maçta 15 gole imza atmıştı. Milli oyuncu, bu süreçte bir lig, iki İspanya Kral Kupası, bir İspanya Süper Kupası, bir Dünya Kulüpler Kupası ve bir UEFA Süper Kupa kazandı.
Arda Turan Medipol Başakşehir'in resmi sosyal medya hesabından bu video ile duyuruldu
Son dakika… Abdullah Avcı’dan Arda Turan transferiyle ilgili açıklama
ÖĞLEDEN SONRA İSTANBUL'DA OLMASI BEKLENİYOR
Medipol Başakşehir
'in anlaşamaya vardığı milli futbolcu Arda Turan
bugün öğleden sonra İstanbul'a gelerek, Turuncu-Lacivertli kulüple resmi sözleşmeye imza atacak.
Erdinç Şahin