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Arda Turan Medipol Başakşehir'de! Arda formayı giydi

Barcelona'da oynayan Milli yıldızımız Arda Turan Süper Lig'e geri dönüyor! Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ transferi resmen açıkladı

13 Ocak 2018, Cumartesi 15:38
Arda Turan Medipol Başakşehir'de! Arda formayı giydi
Medipol Başakşehir yönetimi uzun süredir yoğun çaba verdiği Arda Turan konusunda mutlu sona ulaştı. Milli yıldız Arda Turan'ın Medipol Başakşehir için bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Başakşehir Twitter hesabından yapılan açıklama şu şekilde;

"Arda Turan bugün, üzerinde turuncu formasıyla ülkesine dönüyor. Bu, sadece Başakşehir’in değil Türkiye’nin transferi. Hepimiz için hayırlı olsun.”

Göksel Gümüşdağ



Barcelona ile Medipol Başakşehir, Arda Turan için 2,5 yıllık kiralık (1,5 artı 1 yıl opsiyonlu) olarak anlaşmaya vardı. Arda Turan'ın Medipol Başakşehir için bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor. 


 

BARCELONA, ARDA TURAN TRANSFERİNİN DETAYLARINI PAYLAŞTI


İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, milli futbolcu Arda Turan'ı Medipol Başakşehir'e kiraladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, taraflar arasında varılan anlaşmanın ardından Arda Turan'ın iki buçuk sezon boyunca Medipol Başakşehir'e kiralandığı belirtildi.

Açıklamaya göre, Barcelona, Arda'nın kiralık olarak Medipol Başakşehir'de oynadığı dönemde başka kulübe transfer edilmesi hakkını elinde tutacak. Katalan temsilcisi, Arda'nın bu süreçte göstereceği performansa göre ekstra kazanç elde edebilecek.

Medipol Başakşehir, istediği takdirde Arda Turan'ın bonservisini satın alabilecek.

Arda Turan, iki buçuk sezon boyunca formasını giydiği Barcelona ile 55 maçta 15 gole imza atmıştı. Milli oyuncu, bu süreçte bir lig, iki İspanya Kral Kupası, bir İspanya Süper Kupası, bir Dünya Kulüpler Kupası ve bir UEFA Süper Kupa kazandı.

Arda Turan Medipol Başakşehir'in resmi sosyal medya hesabından bu video ile duyuruldu



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ÖĞLEDEN SONRA İSTANBUL'DA OLMASI BEKLENİYOR


Medipol Başakşehir'in anlaşamaya vardığı milli futbolcu Arda Turan bugün öğleden sonra İstanbul'a gelerek, Turuncu-Lacivertli kulüple resmi sözleşmeye imza atacak.



 
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