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Arda Turan Medipol Başakşehir'de! Bugün yola çıkıyor

Barcelona'da oynayan Milli yıldızımız Arda Turan Süper Lig'e geri dönüyor!

13 Ocak 2018, Cumartesi 13:59
Arda Turan Medipol Başakşehir'de! Bugün yola çıkıyor
Medipol Başakşehir yönetimi uzun süredir yoğun çaba verdiği Arda Turan konusunda mutlu sona ulaştı. Milli yıldız Arda Turan'ın Medipol Başakşehir için bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Başakşehir Twitter hesabından yapılan açıklama şu şekilde;

"Arda Turan bugün, üzerinde turuncu formasıyla ülkesine dönüyor. Bu, sadece Başakşehir’in değil Türkiye’nin transferi. Hepimiz için hayırlı olsun.”

Göksel Gümüşdağ



Barcelona ile Medipol Başakşehir Arda Turan için 2,5 yıllık kiralık anlaşmaya vardı.



Son dakika… Abdullah Avcı’dan Arda Turan transferiyle ilgili açıklamaSon dakika… Abdullah Avcı’dan Arda Turan transferiyle ilgili açıklama


 

ÖĞLEDEN SONRA İSTANBUL'DA OLMASI BEKLENİYOR


Medipol Başakşehir'in anlaşamaya vardığı milli futbolcu Arda Turan bugün öğleden sonra İstanbul'a gelerek, Turuncu-Lacivertli kulüple resmi sözleşmeye imza atacak.

 
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