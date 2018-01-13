Arda Turan Medipol Başakşehir'de! Bugün yola çıkıyor

Son dakika… Abdullah Avcı’dan Arda Turan transferiyle ilgili açıklama

ÖĞLEDEN SONRA İSTANBUL'DA OLMASI BEKLENİYOR

Erdinç Şahin

yönetimi uzun süredir yoğun çaba verdiğikonusunda mutlu sona ulaştı. Milli yıldız Arda Turan'ın Medipol Başakşehir için bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor."Arda Turan bugün, üzerinde turuncu formasıyla ülkesine dönüyor. Bu, sadece Başakşehir’in değil Türkiye’nin transferi. Hepimiz için hayırlı olsun.”Göksel Gümüşdağ'in anlaşamaya vardığı milli futbolcubugün öğleden sonra İstanbul'a gelerek, Turuncu-Lacivertli kulüple resmi sözleşmeye imza atacak.