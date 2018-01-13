Arda Turan Medipol Başakşehir'de! Bugün yola çıkıyor

Medipol Başakşehir
yönetimi uzun süredir yoğun çaba verdiği Arda Turan
konusunda mutlu sona ulaştı. Milli yıldız Arda Turan'ın Medipol Başakşehir için bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Başakşehir Twitter hesabından yapılan açıklama şu şekilde;
"Arda Turan bugün, üzerinde turuncu formasıyla ülkesine dönüyor. Bu, sadece Başakşehir’in değil Türkiye’nin transferi. Hepimiz için hayırlı olsun.”
Göksel Gümüşdağ
Barcelona ile Medipol Başakşehir Arda Turan için 2,5 yıllık kiralık anlaşmaya vardı.
Son dakika… Abdullah Avcı’dan Arda Turan transferiyle ilgili açıklama
ÖĞLEDEN SONRA İSTANBUL'DA OLMASI BEKLENİYOR
Medipol Başakşehir
'in anlaşamaya vardığı milli futbolcu Arda Turan
bugün öğleden sonra İstanbul'a gelerek, Turuncu-Lacivertli kulüple resmi sözleşmeye imza atacak.
Erdinç Şahin