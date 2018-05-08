Arda Turan PFDK'ya sevk edildi



41. MADDEDEN SEVK EDİLDİ

NE OLMUŞTU?

Sivasspor maçında Arda Turan çıldırdı!

FENERBAHÇE VE BURSASPOR DA SEVK EDİLDİ

Haber Merkezi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan’ı TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.TFF’den yapılan açıklamada Spor Toto Süper Lig’deki Demir Grup Sivasspor maçında kırmızı kart gören’nın sportmenliğe aykırı hareketi ve hakeme yönelik hakareti ve tehdidi nedeniyle disiplin kuruluna 41. maddeden sevk edildiği belirtildi. Aynı maçta kırmızı kart görenli’da PFDK’ye gönderildiği aktarıldı.Süper Lig'in 32. haftasının açılış maçında Başakşehir'le Sivasspor karşı karşıya geldi. 1-1'lik skorla berabere biten maçın son dakikasında Arda Turan, yerde kalmasının ardından hakemin faul çalmamasına sinirlendi ve karşılaşmanın yardımcı hakemine fiziksel müdahalede bulunmuştu.Fenerbahçe ile Bursaspor arasında oynanan Süper Lig maçında her iki kulübün yanı sıra birçok isminde PFDK’ye sevk edildiği ifade edildi.Fenerbahçe’nin bireysel performans uzmanı Fatih Yıldız, Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Bursasporlu futbolcular Titi ve Kubilay Kanatsızkuş, Bursaspor’un kulüp tercümanı Altuğ Günaydın, Bursaspor Kulübü’nün yöneticisi Ömer Hasan Parlakay’ın PFDK’ye sevk edildiği kaydedildi.Geçen hafta gördükleri kırmızı kartlar nedeniyle Trabzonspor’dan Okay Yokuşlu ve Tomas Hubocan, Teleset Mobilya Akhisarspor’un kalecisi Milan Lukac da PFDK’ye gönderilen isimler arasında yer aldı. Süper Lig’den Fenerbahçe ve Bursaspor’un yanı sıra Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş da PFDK’ye sevk edilen takımlar oldu.