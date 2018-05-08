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Arda Turan PFDK'ya sevk edildi

Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan, yardımcı hakeme yönelik fiili müdahale içeren "sportmenliğe aykırı hareketi" ve orta hakeme yönelik "hakareti ve tehdidi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

08 Mayıs 2018, Salı 18:29
Arda Turan PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan’ı TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.


41. MADDEDEN SEVK EDİLDİ


TFF’den yapılan açıklamada Spor Toto Süper Lig’deki Demir Grup Sivasspor maçında kırmızı kart gören Arda’nın sportmenliğe aykırı hareketi ve hakeme yönelik hakareti ve tehdidi nedeniyle disiplin kuruluna 41. maddeden sevk edildiği belirtildi. Aynı maçta kırmızı kart gören Medipol Başekşehirli Mossoro’da PFDK’ye gönderildiği aktarıldı.

NE OLMUŞTU?


Süper Lig'in 32. haftasının açılış maçında Başakşehir'le Sivasspor karşı karşıya geldi. 1-1'lik skorla berabere  biten maçın son dakikasında Arda Turan, yerde kalmasının ardından hakemin faul çalmamasına sinirlendi ve karşılaşmanın yardımcı hakemine fiziksel müdahalede bulunmuştu.
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FENERBAHÇE VE BURSASPOR DA SEVK EDİLDİ


Fenerbahçe ile Bursaspor arasında oynanan Süper Lig maçında her iki kulübün yanı sıra birçok isminde PFDK’ye sevk edildiği ifade edildi.

Fenerbahçe’nin bireysel performans uzmanı Fatih Yıldız, Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Bursasporlu futbolcular Titi ve Kubilay Kanatsızkuş, Bursaspor’un kulüp tercümanı Altuğ Günaydın, Bursaspor Kulübü’nün yöneticisi Ömer Hasan Parlakay’ın PFDK’ye sevk edildiği kaydedildi.

Geçen hafta gördükleri kırmızı kartlar nedeniyle Trabzonspor’dan Okay Yokuşlu ve Tomas Hubocan, Teleset Mobilya Akhisarspor’un kalecisi Milan Lukac da PFDK’ye gönderilen isimler arasında yer aldı. Süper Lig’den Fenerbahçe ve Bursaspor’un yanı sıra Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş da PFDK’ye sevk edilen takımlar oldu.


 


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