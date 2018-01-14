İMZA TÖRENİ YARIN

Adem Özdoğan

Dün Medipol Başakşehir'e transferi resmiyet kazanan Arda Turan sağlık kontrolünden geçti.Medipol Başakşehir Kulübünden yapılan açıklamada, "Sağlık kontrolü için Medipol Mega Üniversite Hastanesi’ne gelen Arda Turan'a, kan tetkiklerinin ardından uzman doktorlar tarafından iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi ve kardiyoloji muayeneleri yapıldı." ifadeleri kullanıldı. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Arda Turan için yarın saat 10.45'te imza töreni düzenleyecek. Yıldız oyuncu, yeni takımıyla ilk antrenmanına da yarın çıkacak.Medipol Başakşehir, İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan'ın transfer ettiğini yaptığı resmi açıklama ile dün kamuoyuna duyurmuştu.Arda Turan, transferin ardından İstanbul'a gelmiş, yıldız oyuncuyu Atatürk Havalimanı'nda Başakşehirli taraftarlar karşılanmıştı