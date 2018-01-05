Arda Turan, şimdi de fitness eğitmenine yazdı! (Elif Güngör kimdir?)

Arda Turan'ın dm'den yürüdüğü Elif Güngör kimdir? (Elif Güngör'ün Instagram hesabı)

SEVGİLİSİ ASLIHAN NE TEPKİ VERECEK?

Elif Güngör kimdir? Arda Turan'dan Elif Güngör bombası!

Erdinç Şahin

'da top koşturan milli futbolcumuzbir yandan da Instagram'da çapkınlıklarını sürdürüyor.Uzatmalı sevgilisitekrar barışıp, geçtiğimiz günlerde mutluluk pozları veren ünlü futbolcu meğer aynı günlerde hedefine başka birini almış. Elif Güngör adlı fitness eğitmenine Instagram’dan direkt mesajlar atan Arda Turan yine deşifre oldu.Daha önce Kısmetse Olur Evi'nden Cansu Çördük ve kendisinden 10 yaş büyük Ebru Şallı'ya Instagram'dan direkt mesajlar atan milli futbolcu yine baltayı taşa vurdu. Bu kez de fitness eğitmeni Elif Güngör'e 'Elif Hoca, Survivor'a gideceksin sanırım, ben öyle anladım' yazan Arda Turan ortaya çıkan mesajlar karşısında sessizliğe gömüldü. Evlilik şartıyla Arda Turan'la bir kez daha barışan Aslıhan Doğan'ın bu duruma ne tepki vereceğiyse merak konusu oldu.Elif Güngör Arda Turan'ın yazdıklarını deşifre ederek 'direkt mesajlara bakasım gelmiyor' dedi. Genç kadın Instagram’ını dün kısa süreliğine kapatıp sonrasında tekrar açtı. Evlilik hayalleri kuran Aslıhan Doğan'ın yaşananlar karşısında ne yapacağı merak konusu oldu.