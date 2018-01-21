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Arda Turan, Süper Lig´de 6 yıl 8 ay sonra yeniden sahada

Medipol Başakşehir’in kadrosuna kattığı Arda Turan, 2 bin 437 günlük aranın ardından Süper Lig’e geri döndü. Turan, çıktığı ilk resmi maçta gole imza attı ve gol sevincini asker selamıyla yaşadı

Arda Turan, Süper Lig´de 6 yıl 8 ay sonra yeniden sahada
Medipol Başakşehir´in İspanya´nın Barcelona takımından kiraladığı Arda Turan, Süper Lig´de yeni takımıyla ilk kez forma şansı buldu.

Bursaspor´a karşı oynanan mücadelenin 65´inci dakikasında Marcio Mossoro´nun yerine oyuna dahil olan 30 yaşındaki oyuncu ilk kez Medipol Başakşehir formasıyla sahaya çıkarken, aynı zamanda Süper Lig´de 6 yıl 8 ay aradan sonra yeniden forma giydi.

ASKER SELAMIYLA GOL SEVİNCİ


Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan maçı lider Başakşehir 3-0 kazandı.

Başakşehir'in gollerini 17'de Attamah, 58'de Mossoro ve 86'da Arda Turan kaydetti. Bu sonuçla Başakşehir ligdeki liderliğini sürdürdü. 



İkinci yarıda oyuna dahil olduğu karşılaşmada takımının 3. golüne imza atan futbolcu, gol sevincini ise asker selamıyla yaşadı.

MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETMİŞTİ


Daha önce Galatasaray´da uzun yıllar ter döken Arda Turan, bundan önce ligdeki son maçına sarı kırmızılı formayla Atiker Konyaspor´a karşı 20 Mayıs 2011 tarihinde çıkmıştı.

Tecrübeli oyuncu, Medipol Başakşehir´in Ziraat Türkiye Kupası´nda Giresunspor ile oynadığı karşılaşmayı ise tribünden takip etmişti.
 


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