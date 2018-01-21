Arda Turan, Süper Lig´de 6 yıl 8 ay sonra yeniden sahada

ASKER SELAMIYLA GOL SEVİNCİ

MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETMİŞTİ

Mine Bozkurt

Medipol Başakşehir´in İspanya´nın Barcelona takımından kiraladığı Arda Turan, Süper Lig´de yeni takımıyla ilk kez forma şansı buldu.Bursaspor´a karşı oynanan mücadelenin 65´inci dakikasında Marcio Mossoro´nun yerine oyuna dahil olan 30 yaşındaki oyuncu ilk kez Medipol Başakşehir formasıyla sahaya çıkarken, aynı zamanda Süper Lig´de 6 yıl 8 ay aradan sonra yeniden forma giydi.Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan maçı lider Başakşehir 3-0 kazandı.Başakşehir'in gollerini 17'de Attamah, 58'de Mossoro ve 86'da Arda Turan kaydetti. Bu sonuçla Başakşehir ligdeki liderliğini sürdürdü.İkinci yarıda oyuna dahil olduğu karşılaşmada takımının 3. golüne imza atan futbolcu, gol sevincini ise asker selamıyla yaşadı.Daha önce Galatasaray´da uzun yıllar ter döken, bundan önce ligdeki son maçına sarı kırmızılı formayla Atiker Konyaspor´a karşı 20 Mayıs 2011 tarihinde çıkmıştı.Tecrübeli oyuncu, Medipol Başakşehir´in´nda Giresunspor ile oynadığı karşılaşmayı ise tribünden takip etmişti.