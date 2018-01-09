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Arda Turan 'Terim varsa gelmem' dedi mi? Mehmet Ağar açıkladı

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Barcelona forması giyen ve Medipol Başakşehir’e transfer olması gündemde olan Arda Turan ile arasındaki diyaloğu anlattı. Mehmet Ağar, Arda Turan’ın, ”Fatih Terim varsa ben gelmem” cümlesini kurup kurmadığını açıkladı

Arda Turan 'Terim varsa gelmem' dedi mi? Mehmet Ağar açıkladı
Bloomberg HT kanalında açıklamalarda bulunan Mehmet Ağar’ın açıklamaları şu şekilde:
 

ARDA BİZİM EVLADIMIZ


''Arda bizim bir evladımız. Galatasaray’da altyapıdan yetişmiş, hepimizin gözü gibi koruması gereken bir adam. Bir moral bozukluğu olabilir dedim. Bir evlat gibi severim. Bize jestler yapan bir çocuktur. Acaba orda ne yapıyorsun, nasıl oynamıyorsun diye sordum. 4 kilo verdim, gittim adam almıyor beni. Oynamam da lazım. Sana bir tavsiyem var. Gönlüm Galatasaray’da oynamasıdır. Arda futbolu Galatasaray’da bırakacaktır. Öyle de olacaktır. Burada başka görevler üstlenecektir.''


GALATASARAY ARDA'YI KUCAKLAMALIDIR


Büyük camialara transfer olanların, ileri yaşamlarında ne tür sıkıntılara girdiğini biliyoruz. İsim verip kimseyi rencide etmek istemiyorum. Yanlış tercihleri ömür boyur karşılarına çıktı.Bunu izah ettim. Onu anlattım. Gayet tatlı bir konuşma geçti. Galatasaray, Arda’yı kucaklamalıdır.
 

“TERİM VARSA BEN GELMEM” DEDİ Mİ?


''Fatih Terim varsa ben gelmem gibi bir lafı yok. Öyle şey olur mu? Arda, terbiyesiz değildir. Öyle bir lafı olsa, yakışık almayacağını kendisine ifade ederim.'' dedi.


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