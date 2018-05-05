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Arda Turan yandı! İşte o madde!

Başakşehir Kaptanı Arda Turan, Sivasspor maçında hakeme yaptığı fiziki müdahaleden sonra gördüğü kırmızı kart sebebiyle 15 maça kadar ceza alabilir

Arda Turan yandı! İşte o madde!
Başakşehir'in şampiyonluk yolunda büyük bir darbe aldığı Sivasspor maçında yan hakeme fiziksel saldırıda bulunan Arda Turan'ın kaç maç ceza alacağı tartışma konusu oldu. Hakem yorumcusu Deniz Çoban talimatnameye göre bir değerlendirme yaptı.

32. haftanın açılış mücadelesinde şampiyonluk adaylarından Medipol Başakşehir'in kendi sahasında Demir Grup Sivasspor ile Robinho'dan 90+2'de yediği golle 1-1 berabere kaldı. Maça yedek kulübesinde başlayan Arda Turan, daha sonra Abdullah Avcı tarafından oyuna alındı. 


 

"15 MAÇ CEZA VERİLEBİLİR"


70. dakikada oyuna giren Arda Turan 90+4. dakikada bir pozisyonda yan hakem Erdinç Sezertam'a itirazda bulundu. Bununla yetinmeyen ​Turan, yardımcı hakeme fiziki temasta bulununca kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Kırmızı kart gördükten sonra orta hakam Yaşar Kemal Uğurlu'ya da itiraz bulunan Arda, takım arkadaşları tarafından zor sakinleştirildi. Yaptığı bu hareketler sebebiyle En az 4 en fazla 15 maç ceza verileceği iddiaları kulislerde konuşulmaya başlandı. 



Çoban milli oyuncunun olası cezasıyla ilgili konuşurken, "Talimatnameye uyulursa Arda Turan'a 15 maç bile ceza verilebilir. Fakat ben 4-5 maçtan fazla ceza verileceğini düşünmüyorum" dedi. 


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