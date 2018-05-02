Arda Turan yok Mossoro var

Erdinç Şahin

Sahasında Sivasspor’u ağırlayacak olan’de hazırlıklar başladı. Bir günlük iznin ardından kritik maçın mesaisine başlayan İstanbul ekibinde gündem ise...Osmanlıspor maçında sakatlık problemi nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan başarılı oyuncunun ağrılarının devam ettiği ifade edildi. Arda’nın cuma günkü maça kadar iyileşmesi bekleniyor.Ancak teknik direktör’nın bu zorlu maçta; sakatlığından tamamen kurtulan ve’a karşı çok iyi bir performans ortaya koyan’ya şans vermeyi düşündüğü öğrenildi.Başakşehir’de cezalı durumda olan’un yerine ise’in forma giymesine kesin gözle bakılıyor.