MÜGE DAĞISTANLI/ POSTA

Muhabirlerin beklediğini görünce de otomobilden çıkmak zorunda kaldı. Kendisini gizlemesinin nedeni; sol ayağındaki alçıydı.

Arda Turan “Neden oldu?” sorusuna cevap vermeden tavla maçına oturdu.

MORALİ BOZUK

Arda Turan, Sivasspor maçında yardımcı hakemi itmiş, maçın hakemine de yumruğunu gösterip hakaret etmişti. Futbolcu sportmenliğe aykırı hareket ve hakaretten PFDK’ya sevk edildi, 16 maç ceza ve 39 bin TL para cezası aldı.