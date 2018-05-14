Arda Turan babasının sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Arda Turan, babasının hastaneden taburcu olduğunu duyurdu.

Arda Turan babasının taburcu olduğunu belirterek "Sağlığı çok şükür yerinde. Arayıp soran tüm dostlardan Allah razı olsun. Yoğunluktan geri dönemediklerim kusuruma bakmasın lütfen. Dualarınız ve destekleriniz için çok teşekkür ederim" dedi.

İŞTE ARDA TURAN'IN PAYLAŞIMI: