Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Başakşehir forması giyen Arda Turan`ın 16 maç cezasıyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Demirkol, milli futbolcunun 16 maçlık cezasını çekebilmek için İsveç`'e transfer olabileceğini iddia etti.

İşte Mehmet Demirkol`un Arda Turan`la ilgili sözleri sosyal medyadan açıkladı:

"İndirilebilir mi, bilmiyorum. Tahkim Perşembe açıklayacak. Bence indirilemez. Zaten tabandan verildi cezalar. Büyük bir takımda böyle bir ceza veremezlerdi. Arkanda kitle olması başka bir şey. Camiası olsa veremezsin. Arda`nın arkasında kitle yok. Bu ceza uluslararası. 4 maçı aştığı zaman ceza, gittiği ülke FIFA'ya soruyor.





Bu cezanın sizdeki karşılığı nedir?" diye. Onlar bu cezayı düşürebilme yetkisine sahip. Yazın nerede lig var. Arda, İsveç'e transfer olacak. Orada 16 maçı eritecek. Cezasını çekip, gelecek."