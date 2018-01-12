Ardahan lösemili Yusuf Ali için seferber oldu

'BU İNSANLARIN SAYESİNDE HAYATA DÖNECEK'

Senim Tanay

Melike-Engin Gökçe çiftinin tek çocukları Yusuf Ali Gökçe, geçen ekim ayında lösemi teşhisi ile tedavi altına alındı. Sosyal medyada başlayan kök hücre çağrısı, Türk Kızılayı iş birliği ile kampanyaya dönüştü. Kongre Caddesi’ndeki Kızılay Kan Merkezinde gerçekleştirilen kan ve kök hücre kampanyasına büyük ilgi oldu. Ardahanlıların yanı sıra Vali Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez, asker, polis ve öğrenciler, Yusuf Ali Gökçe için kan ve kök hücre bağışında bulundu.Küçük Yusuf Ali Gökçe için toplanan kalabalığı gördüğünde duygulandığını söyleyen dedesi Yusuf Gökçe, "Yusuf'umuza lösemi teşhisi Kars Kafkas Üniversitesi Hastanesi'nde konuldu. Daha sonra Erzurum ve İstanbul’a götürdük. Şu an İstanbul’da tedavisi sürüyor. Acil ilik nakli bekliyor. Yusuf Ali daha çok küçük. Bu insanların desteğine ihtiyacı var. İnşallah bu insanların sayesinde hayata dönecek. Destek veren bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz" dedi.