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Ardahan lösemili Yusuf Ali için seferber oldu

Ardahan'da 3.5 yaşındaki lösemili Yusuf Ali Gökçe için kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı. Vali Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez, asker, polis ve öğrenciler de kan vererek kampanyaya katıldı

Ardahan lösemili Yusuf Ali için seferber oldu
Melike-Engin Gökçe çiftinin tek çocukları Yusuf Ali Gökçe, geçen ekim ayında lösemi teşhisi ile tedavi altına alındı. Sosyal medyada başlayan kök hücre çağrısı, Türk Kızılayı iş birliği ile  kampanyaya dönüştü. Kongre Caddesi’ndeki Kızılay Kan Merkezinde gerçekleştirilen kan ve kök hücre kampanyasına büyük ilgi oldu. Ardahanlıların yanı sıra Vali Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez, asker, polis ve öğrenciler, Yusuf Ali Gökçe için kan ve kök hücre bağışında bulundu.

'BU İNSANLARIN SAYESİNDE HAYATA DÖNECEK'

Küçük Yusuf Ali Gökçe için toplanan kalabalığı gördüğünde duygulandığını söyleyen dedesi Yusuf Gökçe, "Yusuf'umuza lösemi teşhisi Kars Kafkas Üniversitesi Hastanesi'nde konuldu. Daha sonra Erzurum ve İstanbul’a götürdük. Şu an İstanbul’da tedavisi sürüyor. Acil ilik nakli bekliyor. Yusuf Ali daha çok küçük. Bu insanların desteğine ihtiyacı var. İnşallah bu insanların sayesinde hayata dönecek. Destek veren bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz" dedi.

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)

 
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