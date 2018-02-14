

1 SAAT SÜREN ÇALIŞMA SONRASI ULAŞIMA KAPANDI



15 KİŞİ MAHSUR KALDI



ULAŞIM KONTROLLÜ OLARAK SAĞLANIYOR

Haber Merkezi

Ardahan Şavşat ilçesine 24 kilometre uzaklıktaki Çığ Gelenler mevkiinde etkili olan kar yağışı ve tipinin ardından Ardahan-Şavşat kara yoluna çığ düştü.Ulaşıma kapanan yolda çalışma başlatan Karayolları 183. Şube Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, 1 saat süren çalışma sonrası yolu ulaşıma açtı.Çığ düşmesi nedeniyle yolun her iki tarafında bekleyen 6 araçta mahsur kalan 15 kişi de ulaşımın sağlanmasıyla yollarına devam etti.Bölgede halen etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımın kontrollü olarak sağlandığı yolda, ekipler hazır bekletiliyor.