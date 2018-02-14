15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Ardahan-Şavşat kara yoluna çığ düştü

Ardahan-Şavşat karayolu, çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı

Ardahan-Şavşat kara yoluna çığ düştü
Ardahan Şavşat ilçesine 24 kilometre uzaklıktaki Çığ Gelenler mevkiinde etkili olan kar yağışı ve tipinin ardından Ardahan-Şavşat kara yoluna çığ düştü.


1 SAAT SÜREN ÇALIŞMA SONRASI ULAŞIMA KAPANDI


Ulaşıma kapanan yolda çalışma başlatan Karayolları 183. Şube Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, 1 saat süren çalışma sonrası yolu ulaşıma açtı.


15  KİŞİ MAHSUR KALDI


Çığ düşmesi nedeniyle yolun her iki tarafında bekleyen 6 araçta mahsur kalan 15 kişi de ulaşımın sağlanmasıyla yollarına devam etti.


ULAŞIM KONTROLLÜ OLARAK SAĞLANIYOR


Bölgede halen etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımın kontrollü olarak sağlandığı yolda, ekipler hazır bekletiliyor.

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Selman'la görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Selman'la görüştü
Türkiye’den Almanya’ya geçen ay 741 kişi iltica başvurusu yaptı

Türkiye’den Almanya’ya geçen ay 741 kişi iltica başvurusu yaptı

Mısır'da kritik görüşme... Önce ABD sonra Rusya

Mısır'da kritik görüşme... Önce ABD sonra Rusya
Diyarbakır’da polis noktasına el yapımı patlayıcı ile saldırı

Diyarbakır’da polis noktasına el yapımı patlayıcı ile saldırı
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden ağaç katliamı iddialarına yanıt

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden ağaç katliamı iddialarına yanıt
İş adamı Verdal Hosta'ya FETÖ'den 10 yıl hapis

İş adamı Verdal Hosta'ya FETÖ'den 10 yıl hapis
Başbakan Yıldırım, Çipras ile görüştü

Başbakan Yıldırım, Çipras ile görüştü
Sosyal medya üzerinden terör propagandasına 11 gözaltı

Sosyal medya üzerinden terör propagandasına 11 gözaltı
Aksoy: Yunan tarafı gerçekleri her zaman olduğu gibi çarpıtmaktadır

Aksoy: Yunan tarafı gerçekleri her zaman olduğu gibi çarpıtmaktadır
Başbakan Yıldırım, 12 ilde canlı bağlantıyla açılış yaptı

Başbakan Yıldırım, 12 ilde canlı bağlantıyla açılış yaptı
Hatay’da trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Hatay’da trafik kazası: Ölü ve yaralılar var