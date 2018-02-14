Ardahan Şavşat ilçesine 24 kilometre uzaklıktaki Çığ Gelenler mevkiinde etkili olan kar yağışı ve tipinin ardından Ardahan-Şavşat kara yoluna çığ düştü.
1 SAAT SÜREN ÇALIŞMA SONRASI ULAŞIMA KAPANDI
Ulaşıma kapanan yolda çalışma başlatan Karayolları 183. Şube Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, 1 saat süren çalışma sonrası yolu ulaşıma açtı.
15 KİŞİ MAHSUR KALDI
Çığ düşmesi nedeniyle yolun her iki tarafında bekleyen 6 araçta mahsur kalan 15 kişi de ulaşımın sağlanmasıyla yollarına devam etti.
ULAŞIM KONTROLLÜ OLARAK SAĞLANIYOR
Bölgede halen etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımın kontrollü olarak sağlandığı yolda, ekipler hazır bekletiliyor.
Haber Merkezi