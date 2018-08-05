Arif Özen, Avrupa şampiyonu oldu

Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda 86 kiloda mindere çıkan Arif Özen, Ermeni rakibi Mher Markosyan'ı (6-0), Azerbaycanlı İslam İlyasov'u (10-0) sayı tuşuyla yenerek geldiği yarı finalde Gürcü rakibi Demur Megeneishvili'yi de (7-6) yenerek finale yükselmişti. Macar Patrick Szurovszki ile finalde karşılaşan Arif Özen rakibini (4-2) yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

3.ALTIN MADALYA

Böylece Arif Özen Türkiye Avrupa Şampiyonası'nda Zeynep Yetgil ve Ramazan Sarı'dan sonra 3. altın madalyayı kazanmış oldu.

İSTANBUL (İHA)