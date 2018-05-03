Arif Sağ: Orhan'ın peşini bırakmam



ORHAN GENCEBAY'A DAVA KARARLILIĞI

MESAM’dan ihraç edilen Suat Suna, geri döndü

Elif Bayram

Arif Sağ,başkanlığı yüzünden karşı karşıya geldiğiuluslararası dava açacağını açıkladı.Şubat ayında MESAM’daki başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden bir grup sanatçı arkadaşıyla birlikte istifa edenbaşkanlığındaki yönetim kuruluna etnik ve mezhepsel örgütlenme imasında bulunmuştu.HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, Küba’da kanser tedavisi gördükten sonra geçen ay beyninden ameliyat olanbir hastane çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Usta sanatçı,nefret suçu işlediğini ve uluslararası yargıya gideceğini söyleyip ekledi: "Bunun peşini bırakmam."Sağlığının iyiye gittiğini belirtenkemoterapi tedavisinden sonra birkaç saat boyunca dengesi bozulduğu için hastane çıkışında otomobiline tekerlekli sandalyeyle götürüldü.ESKİ dostları karşı karşıya getiren tartışma,(Türkiye Müzik Eserleri Sahipleri Meslek Birliği) başkanlığından ayrılırken istifa dilekçesinde kullandığı sözlerle başladı. Başkanlık için tartışan ikiliden Arif Sağ, bu sözlerle ilgili Orhan Gencebay’a Türkiye’de ve uluslararası mahkemelerde dava açmaya hazırlanıyor.