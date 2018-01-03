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Arif V 216 basınla buluştu (Cem Yılmaz’dan Arif V 216 yorumu)

Komedyen Cem Yılmaz'ın heyecanla beklenen yeni filmi Arif V 216 cuma günü (5 Ocak2017) vizyona giriyor. Arif V 216 filminin lansmanı bugün gerçekleştirildi

03 Ocak 2018, Çarşamba 20:20
Arif V 216 basınla buluştu (Cem Yılmaz’dan Arif V 216 yorumu)
Yönetmenliğini Kıvanç Baruönü’nün yaptığı ve senaryosunu Cem Yılmaz’ın yazdığı Arif V 216 filminin lansmanı gerçekleştirildi.

Lasmanda konuşan Cem Yılmaz, filme ilk tepkilerin aşırı olumlu olduğunu ifade ederek, “Bu film benim yazdığım en iyi senaryodur. Dolayısıyla rahatlıkla en iyi filmimdir” dedi.


CEM YILMAZ VE OZAN GÜVEN MERAK EDİLENLERİ CEVAPLADI


Gösterim öncesi kameraların karşısına geçen Cem Yılmaz ve Ozan Güven Arif V 216’yla ilgili merak edilenleri cevapladı: 

Cem Yılmaz: Filmimiz cuma günü vizyona giriyor. Gönlümden geçen bütün sinema severlerin zevk alacağı, gerçekten salondan mutlu ayrılacağı, güzel, eğlenceli, dokunaklı bir film. Ben izlerken hem çok eğlendim hem de çok duygulandım. Bu bizim çok emek verdiğimiz bir iş. 


"ÇOK DUYGULANDIM"


Ozan Güven: 2 senenin sonunda artık akşam gala var herkes filmi seyredecek. Tabii filmi yapmanın amacı çok sevilsin ve izlensin. Bu amaç dışında bir film yapılmıyor. Çok da güzel bir film oldu. Filmin son bitmiş halini biz de dün misafirlerle beraber izledik. Ben filmde çok duygulandım. Bütününü seyredince o duygu farklıydı, çok emek verdik. Hakikaten seyirciye değer veren bir film olduğu için çok rahatız. Hikayesiyle, oynayan oyuncularıyla 2 saat şahane vakit geçirecekler.


"FİLMİN PAHALI OLMASI İYİ OLDUĞU ANLAMINA GELMEZ"


Cem Yılmaz en pahalı bütçeli filmlerden biri olduğu yorumlarına, 'Bir filmin pahalı olması çok iyi olduğu anlamına gelmez. Bizim bütçesiyle ilgili bir promosyon yapma derdinde değiliz. Çok gişeye ulaşmasını istiyorum çünkü çok güzel bir film oldu. 

Cem Yılmaz muhabirlerin, 'En iyi filmim diyebilir misiniz?' sorusuna, 'Derim tabii. Rahatlıkla yazdığım en iyi, en aklı başında senaryo diyebilirim. Arif V 216 uzun süre gidecek bir film 2025'te bile izlenecek. Amacımız güzel film yapmak ve iyi hatırlanmak. 

 

"ÇOCUĞUMUN ÖPÜŞME SAHNESİNİ GÖRMESİNDEN RAHATSIZ OLMAM"


Yılmaz, “Mesela bizim film 13 yaştan sansür yemiş. 28 yaştan da yiyebilirdi. Ben kanunu ve kuralı anlamlı bulan bir insanım ama amacın ne olduğu önemlidir. Mesela uyarılış şekli çocukları şiddetten koruma oluyor. Neyin zararlı olduğuyla ilgili fikirler karışık. Öpüşmek mi daha zararlı yoksa aracı uzaktan taramak mı bilmiyorum. Benim de 5 yaşında bir çocuğum var. Ben iki insanın öpüşmesini görmesinden dolayı rahatsız olmam” dedi.

OZAN GÜVEN'DEN Fİ DİZİSİ YORUMU


Ozan Güven Fi'nin final mi yapacağı sorularına ise, 'Planlanan böyleydi zaten. 2 sezon yapacaktık, 2. sezonda da bitiriyoruz' dedi. Cem Yılmaz da Fi için, 'İzliyorum ve çok başarılı buluyorum' dedi.


İŞTE MERAKLA BEKLENEN ARİF V 216 FİLMİNİN FRAGMANI


FİLMİN KONUSU:


Robot olan 216, insan olmanın hayalini kurmaktadır. Uzaydan dünyaya çok sevdiği arkadaşı Arif’in yanına gelir ve insan gibi yaşamaya başlar. Sıradan insanlar gibi bir yaşam sürmeye çalışsa da farklılığı kimsenin dikkatinden kaçmaz. Yeni yaşantısını alışmaya çalıştığı sırada aşk da kapısını çalmıştır. Robot olduğunu herkesten saklamaya çalışan 216 bunu başaramaz. 216’dan ilham alan bir iş adamı, onu herkese tanıtıp kopyalarını yapmak ister. Sunduğu cazip tekliflerle 216’yı kandırmayı başaran iş adamı, onun sayesinde geleceği değiştirecektir. Arif bu korkunç planı öğrenir ve hem dünyayı hem de 216’yı kurtarmak için bir mücadeleye girişir.




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