Arif v 216 rekor kırdı!



AÇILIŞ REKORU RECEP İVEDİK’E AİT

ALİ BABA VE 7 CÜCELER’İN PERFORMANSI DÜŞÜK KALMIŞTI

ARİF V 216'NIN MALİYETİ 9 MİLYONU AŞTI

'İÇİMİZE SİNMEYEN HİÇBİR ŞEY YAPMADIK'

ARİF v 216 FİLMİNİN FRAGMANI:

Seda Bakan'ın Arif v 216 diyeti

Ozan Güven: Münir Özkul olmasaydı Arif V 216 da olmazdı

Cem Yılmaz Arif V 216'nın galasında konuştu: En iyi filmim

Arif V 216'nın galasında şıklık yarışı

Cem Yılmaz Arif V 216'da kılıktan kılığa girdi

Cem Yılmaz ve Ozan Güven, Arif V 216'yı Ahmet Hakan'a anlattı

Arif V 216 basınla buluştu (Cem Yılmaz’dan Arif V 216 yorumu)

POSTA 'Arif V 216'nın setinde: Yeşilçam'a ışınlanmaya hazır olun!

Cem Yılmaz’ın yeni filmi Arif v 216’dan ilk klipler yayınlandı! (Tarkan sürprizi)

Elif Bayram

Başrollerini Cem Yılmaz, Ozan Güven, Zafer Algöz ve Seda Bakan'ın paylaştığı 'Arif V 216' ilk 3 günde 1 milyon 331 bin 691 kişi tarafından izlenerek rekora imza attı.Tüm zamanların en iyi açılış rekoru ise geçen yıl 16 Şubat’ta vizyona giren Recep İvedik 5’e ait. Film, 3 günde 1 milyon 646 bin 846 kişi tarafından izlenmişti. Recep İvedik 4 ise 1 milyon 641 bin 474 ile tüm zamanların en iyi ikinci açılışını yapan film olmuştu.En iyi açılış yapan üçüncü film de Düğün Dernek 2: Sünnet’ti. Film, ilk üç günde 1 milyon 380 bin 122 kişi tarafından izlenmişti.Arif V 216, tüm zamanlarda en iyi açılış yapan dördüncü film olma başarısını gösterdi.Cem Yılmaz’ın 2015 yılında vizyona giren ve yine bir komedi filmi olan Ali Baba ve 7 Cüceler’in ilk üç gün performansı düşük olmuş ve film sadece 539.639 kişiye ulaşmıştı.Öte yandanmaliyetiın son anda değiştirmeye karar verdiği final sahnesi için 3 milyon TL’den fazla para harcandı.konuyla ilgilidedi.Ve çok önemli bir ekleme yaptı:dev bütçeli yapımlar dışında ortalama bir Hollywood filminin maliyeti kadar oldu.