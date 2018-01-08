Arif v 216 rekor kırdı!

Başrollerini Cem Yılmaz, Ozan Güven, Zafer Algöz ve Seda Bakan'ın paylaştığı 'Arif V 216' ilk 3 günde 1 milyon 331 bin 691 kişi tarafından izlenerek rekora imza attı.
AÇILIŞ REKORU RECEP İVEDİK’E AİT
Tüm zamanların en iyi açılış rekoru ise geçen yıl 16 Şubat’ta vizyona giren Recep İvedik 5’e ait. Film, 3 günde 1 milyon 646 bin 846 kişi tarafından izlenmişti. Recep İvedik 4 ise 1 milyon 641 bin 474 ile tüm zamanların en iyi ikinci açılışını yapan film olmuştu.
En iyi açılış yapan üçüncü film de Düğün Dernek 2: Sünnet’ti. Film, ilk üç günde 1 milyon 380 bin 122 kişi tarafından izlenmişti.
Arif V 216, tüm zamanlarda en iyi açılış yapan dördüncü film olma başarısını gösterdi.
ALİ BABA VE 7 CÜCELER’İN PERFORMANSI DÜŞÜK KALMIŞTI
Cem Yılmaz’ın 2015 yılında vizyona giren ve yine bir komedi filmi olan Ali Baba ve 7 Cüceler’in ilk üç gün performansı düşük olmuş ve film sadece 539.639 kişiye ulaşmıştı.
ARİF V 216'NIN MALİYETİ 9 MİLYONU AŞTI
Öte yandan Arif v 216'nın
maliyeti 9 milyonu aştı. Ayrıca Cem Yılmaz’
ın son anda değiştirmeye karar verdiği final sahnesi için 3 milyon TL’den fazla para harcandı.
'İÇİMİZE SİNMEYEN HİÇBİR ŞEY YAPMADIK'
Cem Yılmaz,
konuyla ilgili “Türkiye’de bu bilgisayar efektlerini yapabilecek 40 kişi var. Bunların tamamıyla çalışmak zorundaydık. İçimize sinmeyen hiçbir şeyi yapmadık”
dedi.
Ve çok önemli bir ekleme yaptı:
“Bu paranın çok önemli bir bölümü elbette perdeye yansıyan unsurlara harcandı, ama bir bölümü de asla yansımayacak unsurlara. Mesela sette çalışan arkadaşlarımıza doğru düzgün yemek vermek zorundaydık. İyi şartlarda konaklatmak, iyi şartlarda gidip gelmelerini sağlamak, insanca koşullarda çalıştırmak zorundaydık. Bu da bir maliyet.”
NOT: Arif v 216
dev bütçeli yapımlar dışında ortalama bir Hollywood filminin maliyeti kadar oldu.
ARİF v 216 FİLMİNİN FRAGMANI:
Seda Bakan'ın Arif v 216 diyeti
Ozan Güven: Münir Özkul olmasaydı Arif V 216 da olmazdı
Cem Yılmaz Arif V 216'nın galasında konuştu: En iyi filmim
Arif V 216'nın galasında şıklık yarışı
Cem Yılmaz Arif V 216'da kılıktan kılığa girdi
Cem Yılmaz ve Ozan Güven, Arif V 216'yı Ahmet Hakan'a anlattı
Arif V 216 basınla buluştu (Cem Yılmaz’dan Arif V 216 yorumu)
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Elif Bayram