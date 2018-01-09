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Arif V 216'ya Cem Yılmaz'dan yorum geldi

Vizyona girdiği andan beri çok konuşulan Arif V 216 filmine son yorum filmin yaratıcısı Cem Yılmaz'dan geldi

Arif V 216'ya Cem Yılmaz'dan yorum geldi
Başrollerini Cem Yılmaz, Ozan GüvenZafer Algöz, Seda Bakan ve Özkan Uğur'un paylaştığı 'Arif V 216' ilk 3 günde 1 milyon 331 bin 691 kişi tarafından izlenerek rekora imza attı.

Hafta sonu kapalı gişe oynayan film Türk Sinema tarihinde en iyi Ocak ayı açılışını yaptı.

Toplam 9 milyon dolara (34 milyon TL) mal olan filmin hasılatı 18 milyon 478 bin lira.Cem Yılmaz böylelikle kendi rekorunu da kırdı.

Sosyal medyada filmle ilgili çok sayıda eleştiri ve yorum yapılırken yazışmaları yakından takip eden Cem Yılmaz da sosyal medya hesabından bir eleştiride bulundu.

Filmle ilgili olarak izleyiciye teşekkür eden Cem Yılmaz Twitter hesabından şunları yazdı:

''Filmimizi izleyip bize güzel, gurur verici sözler söyleyen seyircimize tüm arkadaşlarım adına tesekkür ederim. Filme küçük bi eleştiri de müsade edin ben yapayım; Ben bunun daha iyisini çalışır yine yaparım ArifV216 da o güzel filmlerden biri artık! Varolun''

İŞTE CEM YILMAZ'IN PAYLAŞIMI:



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