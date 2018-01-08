Arif V 216'yı ilk üç günde kaç kişi izledi?

ALİ BABA VE 7 CÜCELER’İN PERFORMANSI DÜŞÜK KALMIŞTI

REKOR RECEP İVEDİK'E AİT

ARİF V 216'NIN MALİYETİ 9 MİLYONU AŞTI

''İÇİMİZE SİNMEYEN HİÇBİR ŞEY YAPMADIK''

ARİF v 216 FİLMİNİN FRAGMANI:

Seda Bakan'ın Arif v 216 diyeti

Ozan Güven: Münir Özkul olmasaydı Arif V 216 da olmazdı

Cem Yılmaz Arif V 216'nın galasında konuştu: En iyi filmim

Arif V 216'nın galasında şıklık yarışı

Cem Yılmaz Arif V 216'da kılıktan kılığa girdi

Cem Yılmaz ve Ozan Güven, Arif V 216'yı Ahmet Hakan'a anlattı

Arif V 216 basınla buluştu (Cem Yılmaz’dan Arif V 216 yorumu)

POSTA 'Arif V 216'nın setinde: Yeşilçam'a ışınlanmaya hazır olun!

Cem Yılmaz’ın yeni filmi Arif v 216’dan ilk klipler yayınlandı! (Tarkan sürprizi)

Elif Bayram

Başrollerinipaylaştığıilk 3 günde 1 milyon 331 bin 691 kişi tarafından izlendi.Film, sadece ilk 3 günde 1 milyon 331 bin 691 kişi tarafından izlenerek, tüm zamanların ocak ayında en iyi açılış yapan Türk filmi oldu.Cem Yılmaz’ın ''İnsan olmak isteyen bir Pinokyo öyküsü gibi ve dostluk üzerine'' sözleriyle özetlediği Arif V 216 senaryosu yine Yılmaz'ın kaleminden çıkıyor. Yönetmen Kıvanç Baruönü'nün ve görüntü yönetmeni Jean Paul Seresin'in kareleriyle unutulmaz bir başyapıt olarak sinemaya kazandırılan filmde Cem Yılmaz, Ozan Güven, Zafer Algöz, Özkan Uğur, Ahu Yağtu, Çağlar Çorumlu, Özge Özberk, Zeynep Kankonde, Tuncay Beyazıt, Sercan Badur, Özgür Emre Yıldırım, Kubilay Aka, Erkan Üçüncü, Can Yılmaz’ın yanı sıra Kerem Alışık, Mert Fırat, Şükrü Özyıldız, Farah Zeynep Abdullah, Kamil Güler, Tuba Ünsal, Mustafa Sandal, Mariya Anatasiyeva, Murat Cüreklibatur ve Türk Sineması'nın efsane ismi Ediz Hun rol alıyor.Cem Yılmaz’ın 2015 yılında vizyona giren ve yine bir komedi filmi olan Ali Baba ve 7 Cüceler'in ilk üç gün performansı düşük olmuş ve film sadece 539.639 kişiye ulaşmıştı.Tüm zamanların en iyi açılış rekoru ise geçen yıl 16 Şubat’ta vizyona giren Recep İvedik 5'e ait. Film, 3 günde 1 milyon 646 bin 846 kişi tarafından izlenmişti. Recep İvedik 4 ise 1 milyon 641 bin 474 ile tüm zamanların en iyi ikinci açılışını yapan film olmuştu.En iyi açılış yapan üçüncü film de Düğün Dernek 2: Sünnet’ti. Film, ilk üç günde 1 milyon 380 bin 122 kişi tarafından izlenmişti.Arif V 216, tüm zamanlarda en iyi açılış yapan dördüncü film olma başarısını gösterdi.Öte yandanmaliyetiın son anda değiştirmeye karar verdiği final sahnesi için 3 milyon TL’den fazla para harcandı.konuyla ilgilidedi.Ve çok önemli bir ekleme yaptı:dev bütçeli yapımlar dışında ortalama bir Hollywood filminin maliyeti kadar oldu.