Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Ankara'da Başbakanlık muhabirleriyle bir araya geldi. Arınç, şunları söyledi:

''Türkiye kendisi hareketli bir ülke, güçlü bir ülke. Ben baktığımda 11 yıldır devam eden istikrarlı hükümetin önemli işler başardığını görüyorum. Türkiye’de gerçekten maddi planda yapılan ekonomiyi yeniden inşa etmek, makro ekonomik göstergelerden her bireyin refah içinde yaşama kavuşmasına kadar, tüm sektörlerde çok önemli işler başardığını söylüyoruz.

startFlvPlayer_PostaV2("divFlvPlayer13964","13964","201401","13964-91277.jpg","1", "0","Arınç'tan 'twitter' eleştirisi");





'11 YILDA İLMİK İLMİK ÖRÜLEN YAPI'



Geçmişte çok kırılgan bir yapı vardı. Siyaset dışı kurumlar hükümetlere de kolaylıkla müdahale edebiliyordu. 11 yılda ilmik ilmik örülen yeni bir yapı var. Yeni Türkiye de diyebiliriz. Vesayetlerin müdahalelerin ortadan kalktığı sivil asker ilişkilerinin yeniden kurulduğu, Türkiye’de anti demokratik uygulamaların sona erdiği bir dönem yaşıyoruz.

'KÖŞK SEÇİMİNDE HİÇ AKLA GELMEYECEK HİLELER ORTAYA ÇIKABİLİR'



İlk defa halk oyuyla cumhurbaşkanı seçilecek. Türkiye’de cumhurbaşkanları seçimi her zaman engellemelerle karşılaşır. Hatta hiç akla gelmeyecek hileler ortaya çıkabilir. 2007’de 367 gibi. Şüphesiz bugün herkes 367’yi gülümseyerek karşılıyor. Ama Türkiye bunu yaşadı. Herkesin gülüp geçtiği saçmalığı hepimiz yaşamıştık.

Aradan yedi yıl geçiyor, başka tartışmalar gündeme gelinebilir. Böyle bir durumda siyasi iktidar güçlü olduğunu göstermek, halk oylamasından aldığı neticelerin sandığa yansıyacağını söyleyebilir. CHP açısından farklı şeyler, MHP açısından baktığımızda farklı şeyler gündeme gelebilir.



'BU FLU ORTAMLAR ORTADAN KALKACAK'



Bu flu ortamların ortadan kalkacağına yürekten inanıyorum. Sancılar yaşanabilir. Bunların hepsi birer sınamadır. Bunlardan başarıyla çıkacğaız. Bugünkü rakamlarla sandığa gidildiğinde yeniden bir güven tazelemesi olabileceğini de düşünüyorum.



GÜÇLÜ BİR HÜKÜMET VAR



Türkiye'de böylesi kırılgan şeylerin yaşandığı ortamda şükür ki güçlü bir hükümet var. Abartılıp köpürtülen haberlerin de aslında maksatlı yayınlandığını biliyoruz. Sükunetle ve elbette olaylara şiddetle değil suhuletle yaklaşılması gerektiğini düşünüyoruz.''

Arınç, açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'HİÇ KİMSE AF BEKLENTİSİ İÇİNDE OLMASIN'





Ergenekon ve Balyoz gibi davalarla ilgili olarak Genelkurmay suç duyurusunda bulundu. Delillerin karartıldığı gerekçesiyle yapıldı bu başvuru. Bu başvuruyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yasal bir düzenleme gerekir mi? CHP liderinin de bir açıklaması olmuştu. İktidar partisi adım atarsa destek veririz demişti. Ergenekon ve Balyoz davalarında kademeli bir af çıkarılması yönünde bir iddia var. Hükümetin gündeminde midir?

Arınç: Bahsettiğiniz davaların bir kısmı kesinleşmiş, bir kısmı henüz yargı süreci tamamlanmamış. Kimsenin ismini adını ağzımıza almadan, bitmiş davalarla ilgili, şahıslarla ilgili, sivil davalarda olabilir, ceza muhakemesi kanununa baktığımızda o şartı taşıyorsa, tekrar iadeyi muhakeme isteyebilirler.

Ceza davalarında delil serbestliği esası vardır. Dava bitene kadar sanık, şüpheli ve avukatı, bu da görülsün, şu delil de var diye talepte bulunursa mahkeme bunu değerlendirebilir.

'HÜKÜMET OLARAK BÖYLE BİR DÜŞÜNCEMİZ YOK'



Bir genel af ve af beklentisi içinde hiç kimse olmasın. Af kelimesi çok tehlikeli bir kelime. Hükümetten parlamentodan birisi konuşursa herkesde büyük bir beklenti oluşur. İçerideki insanları düşünün, afla yatar afla kalkarlar. Hiç birimiz ağzımıza şu veya bu suçlular için af konusunu getirmeyiz. Hükümet olarak da bizim böyle bir düşüncemiz yok.

Bu tartışmanın elbette bazı insanları heyecanlandırdığını düşünebiliriz. Genelkurmay Başkanı'ndan, arkadaşlarım sordu haberim yoktu. Bir başvuruda bulunduğunu duydum.

Başvurunun içeriği ile ilgili bir bilgi yok. Bazı avukatların sözleri var. O avukatlar neyi ne kadar biliyorlar ben bilmem. Ama Genelkurmay Başkanımızın, Genelkurmay mensubu, bunların yargılananları olduğu kadar, aileleri çocukları ve arkadaşları da vardır. Eğer gerçekten bazı konulara yargının dikkat etmelerine inanmışlarsa, başsavcılığa, bir müracaattır şüphesiz. Bunun gerektiğince yeterince değerlendirilmesi gerekir. Bu talepler karşısında, hukuk devleti olan Türkiye’de yargının yapacağı şeyler vardır. Ya bu iddiaları değerlendirdikten sonra bu konuda yapılacak bir şey yoktur, yapılacak şey bunlardır diyebilir.



'UZUN TUTUKLULUK SÜRESİ CEZAYA DÖNÜŞTÜ'



Ben üç seneden beri, uzun tutukluluk sürelerin cezaya dönüştüğünü söylüyorum. Tahliyeye dönüşmesi gerektiğini söylüyorum. Adil yargılanma hakkının ihlal edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bireysel başvurudur. Herkesin ayrı ayrı müracaat etmesi gerekir dediler. Bu sefer herkesin yaptığı başvuruya göre değerlendirmeye başladılar.



TSK'nın suç duyurusunda bulumasıyla ilgili Arınç, "Yargılamanın iadesi hukukumuzda yer alıyor. Yargılamanın iadesi sadece bitmiş davalar için mümkündür. Bitmiş davalarla ilgili, hangisi olursa olsun, ceza muhakamesi kanununa baktığımızda o şartları taşıyorsa iade-i muhakeme isteyebilirler. Bu onun hukuk devletinde imkanıdır. Hükümet olarak bizim af gibi bir düşüncemiz yok.. Bir genel af beklentisi içinde olmasın kimse. Af kelimesi çok tehlikeli bir kelime. Herkeste büyük bir beklenti oluşturur bu, bizim için böyle bir şey yok.



Olaydan benim haberim yoktu, başvuruda bulunduklarını duydum. Başvurunun içeriği ile ilgili bilgi yok. Bazı avukatların sözleri var. Eğer gerçekten yargının bir şeye dikkat etmeleri gerektiğine inanmışlarsa bunun değerlendirilmesi gerekir. Biz adil bir yargılama olmasını geçmişten beri istiyoruz. Bu konuda benim sicilim temizdir" dedi.

'İÇİŞLERİ BAKANI'NIN AÇIKLAMALARINA KATILMAM DOĞRU OLANIDIR'





Hatay’da bir TIR yakalandı. İHH’ya ait olduğu söylendi. İçişleri Bakanı'nın açıklamaları vardı. Savcıya arama yaptırılmadığı iddiası var. Bu olay sonrasında, 17 aralık operasyonunun bir devamı, hükümeti zora sokmak için böyle adım atıldığı iddiaları var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Arınç: Bu sefer ismini söylemeyeyim. Her şeyi 17 Aralık’la irtibatlı görmeyelim. Ama zannediyorum ki bundan sonra da bir süre devam edecek. Dün bu TIR’la ilgili olarak İçişleri Bakanı'nın açıklamaları olmuş. Benim de ona katılmam doğru olanıdır. Suriye’de yaşanan olayların Türkiye’yi etkilememesi mümkün değil. Biz tabi Türkiye olarak çok insani bir iş yapıyoruz. Büyük bir maddi külfet getirmesine rağmen.

Burada görüldüğü kadarıyla TIR şüpheli olma sebebiyle durdurulmuş. MİT mensupları olaya müdahale etmeyin demiş. Vali bir yazı göndererek teyit etmiş. Savcı jandarma gelmiş. Onlara anlatılmış, tutanak tutulmuş. Ama bu resmi yazı karşısında MİT kanunu karşısında belli hükümler var. Bu konunun aranmadan devam etmesine karar verilmiş.

'CHP'Lİ VEKİLLERİN ESAD İLE BAĞLARINI BİLİYORUZ'

Bunun karşısında söylenecek sözlerin İçişleri Bakanı tarafından nasıl karşılandığı önemlidir. Suriye’deki Türkmenlere gönderilen insani yardım olarak bahsetmiştir. Ancak dün açıklama üstüne açıklama yapan CHP’nin milletvekillerini dinledim üzüldüm. Geçmişte de Esad'ın yanına gitmek için çok gayretleri olmuştu. Onların Esad ailesiyle duygusal bağları olduğunu da biliyoruz. Onlar Türkiye’nin Suriye’deki muhaliflere yardım yapıyor olmasını büyük bir suç olarak kabul ediyorlar.

Bizim Suriye’deki radikal unsurlara bir kuruş bir yardımımız yok. Suriye halkına da ayırt etmeksizin insani yardım yapıyoruz. Dolayısıyla speküle edilmiş haberleri bir kenara koyarak, bakanımızın açıklamasını ben şahsen yeterli görüyorum.

MEHMET ALİ ŞAHİN'İN 'YARGITAY'DAKİ İMAM' SÖZLERİ



Mehmet Ali Şahin’in açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Arınç: Herhangi bir bilgi sahibi değilim. Mehmet Ali Şahin bey Adalet Bakanlığımızı yapmış, sonra da TBMM Başkanlığımızı yapmış bir siyasetçidir. İnanarak güvenerek söylüyorum ki olay böyle olmuştur dedi. Kendisi bana bu konu hakkındaki bilgimi sorarsanız bende size ulaştırırım diye haber gönderdi. Yani Yargıtay müraacat ederse, Mehmet Ali Şahin beyin sözünü duyduğum için söylüyorum, bu bilgileri paylaşırım dedi. Dolayısıyla Yargıtay’ın bunu kendi içerisinde araştırılması, kötüye kullanma görevi varsa, işlem yapılması için Mehmet Ali Şahin’e yazıyla duyurması gerekiyor.



'ÇIT ÇIT ÇIT SABAHTAN AKŞAMA KADAR BUNUNLA UĞRAŞIYORLAR'



Deniz Baykal'ın bugün bazı görüşmeler yaptığı söyleniyor. Yalçın Akdoğan’ın söylediği kumpas sözleri üzerine, sizinle ilgili de iddialar vardı. Ev planları, kumpas planları ortaya çıkmıştı. Tüm bu kumpas iddialarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Arınç: Bir başkası çıkıyor, iki bin kişilik liste var diyor. Biz tweet hesabımızdan kimseyi rencide edecek, flaş bir şeyler yazalım, trend topic olsun hevesinde değiliz. Ama bu öyle bir hastalık haline geldi ki, çıt çıt çıt, sabahtan akşama kadar bunlarla uğraşıyorlar. Bu işten vazgeçsinler öncelikle bakanlar.



'ELİNİN KÖRÜ OLDU'

Danışman sıfatı taşıyan insanlar çıt çıt çıt, şu kadar tweet attım, şu kadar retweet aldı, elinin körü oldu. Bunlar iş değil. Bunlar yazılıp çizilip söyleyince siz haklısınız tabi. Bir tartışma başlıyor. Fişlemeler ahlaksızlıktır diyen bir insan bu konu karşısında ne diyebilir? Bir başka gazetede böyle bir başlık gördüm paylaşmış oldum. E paylaşma.



YALÇIN AKDOĞAN'A: NEDEN BÖYLE BİR YAZI YAZDIN, AÇIKLA



Bir kumpas kuruldu sözü kendi ifadesidir. O zaman ona sormak lazım. Sen neden böyle bir yazı yazdın? Bir insan hem milletvekili olup, hem başdanışman olarak devam edemez. O sıfatı devam ediyor arkadaşın. Sen dikkat edilen, sözü, yazıları takip edilen bir insansan açıkla. Açıkladım diyor, bu açıklama tatmin edici mi değil mi siz karar vereceksiniz.

Ama bu sözün üzerine, devlet içerisinde görevi kötüye kullanan bir takım çevrelerden bahsediyor, bu çevreler delil uydurmuş olabilir mi? Bir hata olabilir mi diye bir endişe içinde. Bu endişeye kim haksız diyebilir?



'KUMPAS NEDİR BİLGİM YOK'



Benim kumpas nedir, kim kurmuştur, kime kurmuştur bilgim yok.



KENDİSİNE SUİKAST DÜZENLENECEĞİ İDDİASIYLA AÇILAN DAVA HAKKINDA



19 Aralık 2009’daydı. Manisa’da ve İzmir'deydim böyle bir olaydan bahsedildi. Şimdi Bülent Arınç’a suikast iddiasıyla ilgili olarak bir soruşturmanın açık olduğunu biliyorum. Ben bu savcıyı tanımam, sadece ismini biliyorum. Kendisiyle de hiç görüşmem olmadı. Sadece soru önergeleri geliyordu. Adalet Bakanı Sadullah Ergin’e sordum. Ya suç unsuru yoktur desin, veya şu suçlar var dava açtım desin. İş soğumuş, siz hatırlatmasanız kimse hatırlatacak değil. Henüz herhangi bir işlem yapılmadı. Bu sorulmaktan, gündemde kalmaktan kurtulsun. Savcılık bir karar versin.

'GEÇMİŞTE FİŞLEYENLER UTANDI'

17 Aralık operasyonundan sonra çok sayıda görevden almalar oldu. Bunların daha önce yapılmış bir fişlemeye dayalı olarak yapıldığı yorumları oldu. onlardan bir tanesi de TRT ile ilgili bir tasarruftu. Ahmet Böken görevden alındı. Bu fişleme iddiasıyla ilgili cevabınız nedir?

Arınç: Sanıyorum bunu da Bakanlar Kurulu'ndan sonra kısmen cevaplandırmıştım. Böyle bir fişlemenin doğru olmadığını düşünüyorum. Bendeki tüm bilgiler, kanaat bu noktada. Bizim hükümetimiz başta Başbakan olmak üzere, bütün mensuplarımız zamanında fişlenmiştir. Çocuklarımıza, ailelerimize varıncaya kadar. Pek çok insan, inançları, mezhepleri bakımından da geçmişte fişlenmiştir. Bunlar büyük bir kısmıyla deşifre olmuştur. Bunu yapanlar utanmıştır. Bu talimatları verenler de yargı önünde hesap vermişlerdir. Biz hamd olsun bunun mağduru olduğu için bir fişleme yapmadık, bunu ahlak dışı sayarız. Ayrımcılık yapmayız, sadece görev noktasında Türkiye’de bir uygulama olduğunu söylemek isteriz. Bir gazetenin haberleri sürdüğünde, biz oturduk konuştuk.

EMNİYET'TEKİ GÖREVDEN ALMALARA İLİŞKİN



Bazı görevlere atanacaklar için, kanun ve yönetmelikler bir istihbarat yapılmasını ön görüyor. Uzman yardımcıları için de geçerlidir. Kritik sayılan noktalar için bilgi toplamaya ihtiyaç olduğu kanunla ön görülmüştür. MİT olabilir, bir başka kurum olabilir, talep üzerine yapmıştır. Bunu asker yapıyordur. Sivil de müsteşarından genel müdüre kadar, sahip olduğu 657 şartlarının yanında ahlaki yapısından tutunuz, nasıl bilinir diye sormuştur.

Ailesi eşi çocukları vesaire, inancı bir kenara atılmıştır, Başbakanlığın genelgesi vardır. Bu kanunla yapılmıştır.

Bunun dışında bazı yer değiştirmeler olmuştur. Diyelim ki Kaçakçılık Şube Müdürü alınmıştır, Yabancılar Şubesi'ne getirmiştir. Diyelim ki istihbarattan biri alındı, yerine getirilen kişi tapu kadastrodan mı hayır. Yine Emniyet'in içinden.

'MECLİS'TEKİ ŞAMPİYONLARDAN BİRİ 19 YILLIKTI'

Şunu söyleyeyim. Ben Emniyet'te Meclis Başkanlığımdan bu yana içiçe oldum. 600’e yakın görevli polis vardı. Bir ikincisi Meclis’e geleyim de şark hizmetinden kurtulayım düşüncesi vardı. Amirler için iki defa şark görevi vardır. Biliyorum yani. Geldim bir skala yaptım. Kim kaç yıldan beri orada diye.

Şampiyonun birisi 19 yıllıktı. Bir daha gitmemiş, neredeyse emekliliğini bekliyor. Kardeşim sen niye şarka gitmedin? Arkasında ya bir bakan var. Başkası 18 yıllık, 17 yıllık. Başkomiser var. Meclis’e gelen Sivas’ın öbür tarafına gitmiyor.

'KENDİ KORUMALARIM DA DAHİL 6 YILDAN FAZLA GÖREV YAPANLARI ŞARKA GÖNDERDİM'

Siz gideceksiniz yerinize yeni arkadaşlar gelecek dedim. Ben üç yıl içinde 6 yıl üzerinde görev yapanları şarka gönderdim, kendi korumalarımda dahil. Şark hizmeti gelenlerin hepsini gönderdiler. Şimdi buna benzer zamanı yeri vakti gelmiş olanların, bir başka yere tayinleri bu kapsama sokarsanız haksızlık yapmış olursunuz. Hak kaybına uğramış personel varsa onlar için de yargı yolu var. Herkes gidip hakkını arayabilir.

'CEMAATLE İLGİSİ VARDIR, O YÜZDEN GÖREVDEN ALINMIŞTIR DEMEK BÜYÜK HAKSIZLIK'

Arkadaşımız her yerde bir kıyım olduğunu diyor. Burhan Kuzu’yu sanırım kast ediyor. Şahsen bunu da reddediyorum. Her kurumda yapılabilir. Benim 25 tane vakıflar genel müdürüm var, üç yıl evvel görev değişikliği yaptım. Maşallah bir eksiksiz yargıya gittiler. Sekizi döndüler.

Yani 10 yıl, 12 yıl aynı yerde çalışıyorsun kardeşim. Biraz da şurada çalış derken, o güzel yargı hepsinin lehine karar verdi. Dava açacak insanlar, haksız tasarrufların da reddedildiğini görmüş olacağız. Bunlar filancaya mensupturlar, cemaatle ilgisi vardır, görevden alınmışlardır demek büyük bir haksızlık.

'AHMET BÖKEN ZATEN TEDBİREN BAKIYORDU'

TRT’de olan bir işi TRT’de sormak cesaret ister, iyi ki de sordun.

Ahmet Böken arkadaşımız zaten tedbiren bu göreve bakıyordu. Kendisi başarılı bir arkadaşımızdır. Geçtiğimiz günlerde ABD’de kendisi de gazeteci olarak bulunmuştu. Bir başka göreve alınmasını bir haksızlık olarak görmeyin. Kendisi de bunu haksızlık olarak görmüyordur. Burada olsaydın, kardeşim niye bunu soruyorsun, vazifemi yapıyorum diyecekti.

Başbakan HSYK ile ilgili gerekirse değişim yapılabilir demişti. Bu konuda ne diyeceksiniz?

Arınç: Bizim eleştirdiğimiz şey HSYK'nın davranışıdır. Haber vermeden karar çıkarmak çok yanlış. Bu, HSYK'yı değiştireceğimiz anlamına gelmez. Zaman içinde HSYK ile ilgili yapılacak bir çalışma varsa gündeme gelebilir.

ÇAĞLAYAN VE AİLESİNİN, REZA ZARRAB'IN UÇAĞIYLA UMRE'YE GİTMESİ

22 Mart 2013 tarihinde umre ziyareti için İstanbul'dan Cidde'ye havalanan Reza Zarrab'ın özel uçağında 'Büyük Rüşvet' operasyonunda oğlu tutuklandığı için bakanlıktan istifa eden Zafer Çağlayan, işadamı Zarrab ve ailelerinin olduğunun ortaya çıkmasıyla ilgili ne diyeceksiniz?

Arınç: Bir fikir beyan etmem doğru değil. O işadamı Reza Zarrab olmasaydı, böyle bir başlık öyle bir gazetenin önüne gelmezdi. Herkesin güvendiği iş adamları, onların da jetleri var. Onlardan birisiyle bu seyahat yapılmış olsaydı ki, o gazetede böyle bir başlık görmeyecektik. Söz konusu Zarrab ve

Çağlayan olunca, böyle bir davranışın siyasi etiğe uygun olup olmadığını herkes kendisi değerlendirsin.

Biz şu da bütün gücümüzle Parlamento'ya gönderdiğimiz, yasal çalışmaların Anayasa Komisyonu'nda gündeme getirilmesini bekliyoruz.

MAVİ MARMARA



Son gelişmelerle gündeme gelen Mavi Marmara konusu. Tazminat görüşmeleri var. son İstanbul’da görüşme olduğu söylendi. Tazminatta bir anlaşma oldu mu?

Arınç: Geçen Mart ayında, üç sene sonra Türkiye’nin beklentilerine cevap verildi. Netehyahu’ya bu konuda görüşmeler yaptığı, Netenyahu’nun kabul ettiğini biliyoruz. Burada üç konu vardı. Açıkça özür dilenmesi, bu gerçekleşti. İkincisi, olayda ölenler ve yaralananlara tazminat ödenmesi, Filistin’deki ablukanın kaldırılması yönünde iyileştirme.

Biz tavrımızdan vazgeçmedik. Dolaylı görüşmeler sırasıyla, İsrail’in Türkiye’nin tezine yakın bir anlayışa doğru evrildiğini gösterdi. Bizim yapacağımız iş uluslararası sözleşme imzalanmasıdır. bu sözleşmenin TBMM tarafından uygun görülmesi lazım. Biz ancak bu işe bundan sonra başlayabiliriz. henüz bu noktada değiliz.



PARALEL DEVLET İDDİASI: BU TABİRİ KULLANMAMAYA ÇALIŞIYORUM





Gündemdeki tartışmaların merkezinde devlet ve devlet içindeki paralel yapıyla mücadele olduğu var. Sayın Başbakan’ın bu paralel yapıyı ortaya çıkaracağız sözleri var. Hükümetin izleyeceği bir yol var mıdır?

Arınç: Bu tabirleri ben kullanmadım. Kullanmamaya da çalışıyorum. Ama bazı olaylar, bazı kişilerin görevlerini kötüye kullandıklarını, belli amaçlarla hareket ettiklerini gösteriyor. Ama bazı olayların, bu beraberlikler sebebiyle, Türkiye’ye karşı, içeride ve dışarda zor durumda bırakmak amacıyla hareket ettiklerini gösteriyor. Küçük bir grubun birbiriyle bağlantılı olarak böyle bir eylem yapmasını, hiçbir devlet faaliyet olarak göremez.



'DEVLETİN İKİ YÜZÜ OLMAZ'



Derin devlet vesaire tartışmalarına karşı çok güzel bir söz söylenmişti. Devletin iki yüzü olmaz. Devletin bir yüzü olur, o da hukuktur demişti. Herkesin kendi sorumluluğunu bilmesi lazım bir. Eğer paralel yapı, çeteler vesaire, bunlar çok konuşulduğu için ağızlarımıza geliyor. Bir güce sahipse, kendi amaçları için kullanıyorsa, bize düşen onlarla mücadele etmektir. Bu nasıl yapılacaktır? Hukuk içerisinde yapılacaktır. Geçmişteki uygulamalar bizi hiç ilgilendirmez. Unutmayın, dün Mardin’de, çukurlar kazıldı, içinden iki tane battaniyeye sarılı insan kemiklerinin olduğu tespit edildi.

Faili meçhuller, alınıp götürülmelerin yaşandığı bir Türkiye’den herkesin hukuk önünde suçlanabildiği, yargılanabildiği aklanabildiği duruma geldik. Hiç kimse endişe duymasın.

'BANA HER ŞEY DE 'TWEET' DEME'



'Başbakanlık müşaviri, Twitter’da “Devlet geleneğimizin kendini korumak için tarih boyunca geliştirdiği reflekslerin bir kısmı epeyce ürpertici, benden hatırlatması “böyle bir tweet attı'. Ne diyeceksiniz bu konuda?

Arınç: Bana herşey de tweet deme.



'BİRAZ UTANIN, HALKI BİRBİRİNE DÜŞÜRMEYİN'



'Siz de faili meçhullerden bahsetmiştiniz. Bu tweet bu müşavirin faili meçhulleri hatırlatması diye yorumlandı. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz?

Arınç: Gene tweet konusundan başlayayım. Biz internetteki haber portallarıyla ilgili üç senedir elimizin altında bir hazırlığımız var. Facebook, Twitter meselesi, sosyal paylaşım siteleriyle ilgili kötüye kullanmalar sebebiyle, yapacağımız o hayırlı hizmeti bile yapamıyoruz. Türkiye’yi en çok karıştıran mesele, bu sorumsuzluklarla ilgili. Suça teşvikler, hakaretler, kişisel hayatımıza saygısızlıkların daniskası burada var. Herkes bunu yapıyor. Bakanlardan, danışmanlardan, bilmem kimlerden başlayarak bu işi yapanlara sesleniyorum. Biraz utanın, halkı birbirine düşürmeyin, yapmayın böyle şeyler. Bunların hiçbir faydası yok. Sen bir şey gönderiyorsun ona karşılık geliyor.



'BÖYLE BİR ŞEY YAZDIYSA BOMBA GİBİ DÜŞER'



O bahsettiğiniz şahsı tanımam. Ama böyle bir şey yazıp gönderdiyse, bomba gibi düşer.

Kendi memurlarımıza biz tembihatta bulunuyoruz. Bir bürokratın siyasi konularda bir şey yazmasını uygun bulmuyoruz.

14 kişiyi siz Twitter yüzünden attınız, hayır öyle bir şey yok. Ama hakaret, tahrik, teşvik yaptıysanız ne yapsın TRT? RTÜK’ten soru geliyor bize. Kopyala kes yapıştır. Siz falan falan televizyonlara Gezi olayları sebebiyle ceza uyguladınız. Hayır, yalan. Şurada 10 kişiyi öldürdüler diye yayın yapıyorsa susacak mıyız? Bunların hepsi yalan haberdir



BAŞBAKAN'IN ODASINA BÖCEK KONMASI: BAŞBAKANIMIZA SEVECEN HALİNİZLE BUNU SORUN



Son dönemde yasa dışı dinlemelerde gündemde. Başbakan da daha önce ofisine böcek konduğunu açıklamıştı. Başbakanın odasına böcek koyanları açıklayacağı iddialar var. elinizde bir bilgi var mı açıklayacak?

Arınç: Bildiğim çok şey var da olayın muhatabı Başbakan. Başbakanımıza böyle sevecen halinizle bunu sorun. Bunu merak ediyoruz, kim koymuş, neden koymuş. İnşallah bildiği kadarıyla söyler. Benim bildiğim yeterli bilgiye sahip oldu.



'ALLAH ALLAH CEMİL BEY DE YILLARIN HUKUKÇUSU'



Cemil Çiçek’in açıklamaları geldi. Anayasanın 138. Maddesine atıfa bulundu ve ‘Bu memlekette bu madde artık ölmüştür’ dedi. Siz ne düşünüyorsunuz?

Arınç: Allah Allah. Cemil Çiçek bey de yılların hukukçusu. Söylediği bir şeyi hemen yanındaki sormuştur zaten. Neden ölmüştür, nasıl ölmüştür diye açıklama yapmam.



ERKEN SEÇİM SÖYLENTİLERİ: MUHALEFETE SORDUM, ÇIT ÇIKMADI



Erken seçim söylentilerini gündemde tutuyor. Muhalefetin istekleri var. Hükümetin masasında böyle bir konu gündemde mi?

Arınç: Muhalefetin erken seçim istediğini duymadım. Kısık sesle söyledilerse bilmem. Ben onlara bir çıta koymuştum. MHP’ye sen yüzde 20 alabilecek misin, CHP’ye yüzde 30 alabilecek misin diye sordum çıt çıkmadı. İstesek biz isteriz. Bizim de iddiamız hiçbir zaman erken seçim değildir.



'BÜNYAMİN AYGÜN'ÜN KURTARILMASI İÇİN CHP'Lİ VEKİLLERE DE GÖREV DÜŞÜYOR'



Ah canım benim. Metin Turan geldi, Bünyamin kaldı. Tabi bütün gücümüzle destek veriyoruz. Suriye’de bir şekilde kaybolduğunu bildiğimiz, Bünyamin arkadaşımızın kurtulmasını, kurtarılmasını bekliyoruz. Biz diplomasi yönüyle de nerede olduğunu bilmeliyiz. Bazen fidye için kaçırılanlar da var, muhaliflerin koz olarak kullanıldığı durumlar var. İnşallah

Bu konuda CHP’nin Hatay milletvekillerine de görev düşüyor. Esad ile görüşüp yanyana fotoğraf çektirdikten sonra, bir arkadaşımızı getirmiştir.

Refik Bey, Ahmet Bey, Hüseyin Bey unutmayın Bünyamin de orada. Gidin bu arkadaşımızın kurtarılması için elinizden geleni yapın. Sizi alkışlayalım. Bünyamin’in en kısa zamanda kurtulmuş olduğu dileğiyle.









