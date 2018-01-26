Arızalanan aracına bakarken başka otomobil çarptı!

İTFAİYE ARACIN ALTINDAN ÇIKARDI

Senim Tanay

İzmit’te Zafer Özkanlı, aracının motorundan ses gelince kontrol etmek için yol kenarında durdu. Zafer Özkanlı aracının motoruna bakmak isterken Emre Aslan'ın kullandığı otomobil, hafif ticari araca arkadan çarptı. Zafer Özkanlı, çarpmanın şiddetiyle kendi aracının altında kalarak sıkıştı.Olay yerine gelen itfaiye ekibi Zafer Özkanlı’yı aracının altından çıkardı. Zafer Özkanlı, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.Kaza nedeniyle D-130 Karayolu Gölcük yönüne ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.