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Arızalanan aracına bakarken başka otomobil çarptı!

İzmit’te motorundan ses gelen hafif aracını yolun kenarına çekerek kontrol eden Zafer Özkanlı’ya arkadan gelen otomobil çarptı. Kendi aracının altında sıkışan talihsiz adam, itfaiye tarafından kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı

26 Ocak 2018, Cuma 13:21
Arızalanan aracına bakarken başka otomobil çarptı!
İzmit’te Zafer Özkanlı, aracının motorundan ses gelince kontrol etmek için yol kenarında durdu. Zafer Özkanlı aracının motoruna bakmak isterken Emre Aslan'ın kullandığı otomobil, hafif ticari araca arkadan çarptı. Zafer Özkanlı, çarpmanın şiddetiyle kendi aracının altında kalarak sıkıştı.

İTFAİYE ARACIN ALTINDAN ÇIKARDI

Olay yerine gelen itfaiye ekibi Zafer Özkanlı’yı aracının altından çıkardı. Zafer Özkanlı, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle D-130 Karayolu Gölcük yönüne ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)

 


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