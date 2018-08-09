Arjantin Senatosu, kürtajı yasallaştıracak yasa tasarısını 31 lehte oya karşı 38 oyla reddetti. Tasarının destekçisi ve karşıtı olan gruplar kongre önünde protesto gösterileri düzenledi. Yasa tasarısıyla ikiye bölünen ülkede mevcut yasalara göre sadece tecavüz veya sağlık problemleri nedeniyle kadınlara kürtaja izin veriliyor. Bu şartlara uymadan kürtaj yaptıran kadınlar ise hapis cezasına çarptırılıyor. Yeni tasarı, hamileliğin 14. haftasına kadar neden göstermeksizin kürtaj yaptırabilme hakkı getiriyordu. Çoğunluğun Katolik olduğu ülkede Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis de yasa tasarısına itirazlarını dile getirmişti.

İHA