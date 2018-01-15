Arjen Robben'den Beşiktaş'a övgü

Beşiktaş
'ın Şampiyonlar Ligi
son 16 turunda eşleştiği Bayern Münih
'in yıldız futbolcusu Arjen Robben
, kulüp televizyonunda yayınlanan bir programa katıldı.
Hollandalı sağ kanat oyuncusu, Şampiyonlar Ligi'yle ilgili gelen bir soru üzerine Beşiktaş'a övgüler yağdırdı.
"Son 16 turunda hiçbir zaman kolay maç olmaz.
" diyen Robben, "Beşiktaş, grubunu lider bitirdi ve çok tehlikeli bir takım.
" ifadelerini kullandı.
Bavyera ekibiyle sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan Robben'in takımdaki geleceği ise belirsizliğini koruyor.
Erdinç Şahin