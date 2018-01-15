Arjen Robben'den Beşiktaş'a övgü

Erdinç Şahin

'ınson 16 turunda eşleştiği'in yıldız futbolcusu, kulüp televizyonunda yayınlanan bir programa katıldı.Hollandalı sağ kanat oyuncusu, Şampiyonlar Ligi'yle ilgili gelen bir soru üzerine Beşiktaş'a övgüler yağdırdı." diyen Robben, "" ifadelerini kullandı.Bavyera ekibiyle sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan Robben'in takımdaki geleceği ise belirsizliğini koruyor.