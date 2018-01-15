Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

SON DAKİKA

Arjen Robben'den Beşiktaş'a övgü

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ikinci turunda eşleştiği Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Arjen Robben, kulübünün televizyonunda düzenlenen bir programa katıldı. Hollandalı futbolcu, Beşiktaş'tan övgüyle bahsetti.

Arjen Robben'den Beşiktaş'a övgü
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleştiği Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Arjen Robben, kulüp televizyonunda yayınlanan bir programa katıldı.

Hollandalı sağ kanat oyuncusu, Şampiyonlar Ligi'yle ilgili gelen bir soru üzerine Beşiktaş'a övgüler yağdırdı.

"Son 16 turunda hiçbir zaman kolay maç olmaz." diyen Robben, "Beşiktaş, grubunu lider bitirdi ve çok tehlikeli bir takım." ifadelerini kullandı.

Bavyera ekibiyle sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan Robben'in takımdaki geleceği ise belirsizliğini koruyor.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Balona röveşatadan sonra 'Judocu Dayı'

Balona röveşatadan sonra 'Judocu Dayı'
Everton, Cenk'i beslemek için Walcott'u transfer edecek

Everton, Cenk'i beslemek için Walcott'u transfer edecek
Arda Turan’ın maliyeti şaşırttı! Göksel Gümüşdağ açıkladı

Arda Turan’ın maliyeti şaşırttı! Göksel Gümüşdağ açıkladı
Son dakika! Arda Turan Başakşehir'e imzayı attı

Son dakika! Arda Turan Başakşehir'e imzayı attı
3 büyüklerdeki FETÖ'cü futbolcular için soruşturma!

3 büyüklerdeki FETÖ'cü futbolcular için soruşturma!
Nantes-PSG maçında hakemden oyuncuya tekme!

Nantes-PSG maçında hakemden oyuncuya tekme!
Sosyal medyada Arda Turan - Selçuk İnan krizi..

Sosyal medyada Arda Turan - Selçuk İnan krizi..
Kate del Castillo'nun çıplak fotoğrafları yayınlandı

Kate del Castillo'nun çıplak fotoğrafları yayınlandı
Real Sociedad-Barcelona maç sonucu: 2-4

Real Sociedad-Barcelona maç sonucu: 2-4
Yeni Burdurspor - Antalya Demirspor maçında kavga

Yeni Burdurspor - Antalya Demirspor maçında kavga
Liverpool-Manchester City maçı özeti

Liverpool-Manchester City maçı özeti