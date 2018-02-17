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Arjen Robben, flaş Beşiktaş açıklaması

Salı günü Şampiyonlar Ligi 2. turunda Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Bayern Münih'in yıldız kanat oyuncusu Arjen Robben, temsilcimizle oynayacakları karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

Arjen Robben, flaş Beşiktaş açıklaması
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda salı günü temsilcimiz Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Bayern Münih'in yıldız kanat oyuncusu Arjen Robben, Alman basınına açıklamalarda bulundu.

Sportbuzzer'a konuşan Hollandalı futbolcu, kendisini fiziksel açıdan çok iyi hissettiğini ve en az 2 yıl daha üst seviyede futbol oynayabileceğini söylerken Beşiktaş maçı hakkında da konuştu.
 

"BEŞİKTAŞ'A KONSANTRE OLDUK"


Robben, "Bayern bu sezon durdurulamaz gibi görünüyor. Bu yıl bir üçleme gelir mi?" şeklindeki soruya şu şekilde cevap verdi:

"Bunları konuşmak için çok erken. Tüm kulvarlarda gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Önümüzdeki hafta Beşiktaş'la karşılaşacağız ve tüm takım bu maça konsantre olmuş durumda."
 


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