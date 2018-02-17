Arjen Robben, flaş Beşiktaş açıklaması

"BEŞİKTAŞ'A KONSANTRE OLDUK"

Erdinç Şahin

son 16 turunda salı günü temsilcimiz'ı ağırlayacak olan'in yıldız kanat oyuncusu, Alman basınına açıklamalarda bulundu.'a konuşan Hollandalı futbolcu, kendisini fiziksel açıdan çok iyi hissettiğini ve en az 2 yıl daha üst seviyede futbol oynayabileceğini söylerken Beşiktaş maçı hakkında da konuştu.Robben, "" şeklindeki soruya şu şekilde cevap verdi: