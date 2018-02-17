Arjen Robben, flaş Beşiktaş açıklaması

Şampiyonlar Ligi
son 16 turunda salı günü temsilcimiz Beşiktaş
'ı ağırlayacak olan Bayern Münih
'in yıldız kanat oyuncusu Arjen Robben
, Alman basınına açıklamalarda bulundu.
Sportbuzzer
'a konuşan Hollandalı futbolcu, kendisini fiziksel açıdan çok iyi hissettiğini ve en az 2 yıl daha üst seviyede futbol oynayabileceğini söylerken Beşiktaş maçı hakkında da konuştu.
"BEŞİKTAŞ'A KONSANTRE OLDUK"
Robben, "Bayern bu sezon durdurulamaz gibi görünüyor. Bu yıl bir üçleme gelir mi?
" şeklindeki soruya şu şekilde cevap verdi:
"Bunları konuşmak için çok erken. Tüm kulvarlarda gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Önümüzdeki hafta Beşiktaş'la karşılaşacağız ve tüm takım bu maça konsantre olmuş durumda.
"
Erdinç Şahin