Arjen Robben hakkında flaş transfer iddiası!

SNEIJDER ARACI OLUYOR

Erdinç Şahin

Salı günüson 16 turunda temsilcimiz'ı'la deviren'te takımın yıldız futbolcusuhakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.Bavyera ekibiyle olan kontratı sezon sonunda sona erecek olan Hollandalı süperstarın'un çalıştırdığı'ya transfer olacağı öğrenildi.Dünyanın en önemli haber ajanslarından'in okuyucularıyla paylaştığı haberde Robben'in Katar ekibine transferi için eskilı'in de aracı olduğu yazıldı.Hollandalı futbolcunun da daha önce yaptığı açıklamalarda Amerika Birleşik Devletleri ve Asya kıtasından gelebilecek tekliflere sıcak bakabileceğini söylemesi transferin gerçekleşme ihtimalini güçlendiriyor.