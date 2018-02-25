Arjen Robben hakkında flaş transfer iddiası!

Salı günü Şampiyonlar Ligi
son 16 turunda temsilcimiz Beşiktaş
'ı 5-0
'la deviren Bayern Münih
'te takımın yıldız futbolcusu Arjen Robben
hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
Bavyera ekibiyle olan kontratı sezon sonunda sona erecek olan Hollandalı süperstarın Bülent Uygun
'un çalıştırdığı Al-Gharafa
'ya transfer olacağı öğrenildi.
SNEIJDER ARACI OLUYOR
Dünyanın en önemli haber ajanslarından Reuters
'in okuyucularıyla paylaştığı haberde Robben'in Katar ekibine transferi için eski Galatasaray
lı Wesley Sneijder
'in de aracı olduğu yazıldı.
Hollandalı futbolcunun da daha önce yaptığı açıklamalarda Amerika Birleşik Devletleri ve Asya kıtasından gelebilecek tekliflere sıcak bakabileceğini söylemesi transferin gerçekleşme ihtimalini güçlendiriyor.
Erdinç Şahin