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Arjen Robben hakkında flaş transfer iddiası!

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş'ın rakibi olan Bayern Münih'te yıldız futbolcu Arjen Robben'in Bülent Uygun'un çalıştırdığı ve Wesley Sneijder'in formasını giydiği Katar ekibi Al-Gharafa'ya transfer olacağı iddia edildi.

Arjen Robben hakkında flaş transfer iddiası!
Salı günü Şampiyonlar Ligi son 16 turunda temsilcimiz Beşiktaş'ı 5-0'la deviren Bayern Münih'te takımın yıldız futbolcusu Arjen Robben hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Bavyera ekibiyle olan kontratı sezon sonunda sona erecek olan Hollandalı süperstarın Bülent Uygun'un çalıştırdığı Al-Gharafa'ya transfer olacağı öğrenildi.
 

SNEIJDER ARACI OLUYOR


Dünyanın en önemli haber ajanslarından Reuters'in okuyucularıyla paylaştığı haberde Robben'in Katar ekibine transferi için eski Galatasaraylı Wesley Sneijder'in de aracı olduğu yazıldı.

Hollandalı futbolcunun da daha önce yaptığı açıklamalarda Amerika Birleşik Devletleri ve Asya kıtasından gelebilecek tekliflere sıcak bakabileceğini söylemesi transferin gerçekleşme ihtimalini güçlendiriyor.
 


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