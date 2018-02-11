Arka Sokaklar 469. yeni bölüm fragmanı yayınlandı (Komiser Mesut öldü mü?)

Kanal D
ekranlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanı
yayınlandı. Yeni bölümde, Mesut komiser
sevgilisini kurtarmak isterken teröristlerin eline düşüyor.
MESUT KOMİSER ÖLÜYOR MU?
Sevgilisini kurtarmak için Suriye'ye giden Mesut
, teröristlerin eline düşüyor. Ekibin aldığı ölüm haberi ise herkesin için kötü bir şüphe düşürüyor. Ölenler arasında Mesut
'un ölüp ölmediği herkesin merak konusu oldu.
ARKA SOKAKLAR 469. BÖLÜM FRAGMANI:
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