Arka Sokaklar 469. yeni bölüm fragmanı yayınlandı (Komiser Mesut öldü mü?)

MESUT KOMİSER ÖLÜYOR MU?

ARKA SOKAKLAR 469. BÖLÜM FRAGMANI:

Komiser Mesut'un 20 yaşında kızı var!

Şevket Çoruh yeni yıla evli girdi!

Çiğdem Saltık

ekranlarının sevilen dizisiyayınlandı. Yeni bölümde,sevgilisini kurtarmak isterken teröristlerin eline düşüyor.Sevgilisini kurtarmak için Suriye'ye giden, teröristlerin eline düşüyor. Ekibin aldığı ölüm haberi ise herkesin için kötü bir şüphe düşürüyor. Ölenler arasında'un ölüp ölmediği herkesin merak konusu oldu.