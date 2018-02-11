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Arka Sokaklar 469. yeni bölüm fragmanı yayınlandı (Komiser Mesut öldü mü?)

Yıllardır izleyicinin heyecanla takip ettiği Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Komiser Mesut  teröristlerin eline düşüp ölümle burun buruna geliyor

11 Şubat 2018, Pazar 12:00
Arka Sokaklar 469. yeni bölüm fragmanı yayınlandı (Komiser Mesut öldü mü?)
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde, Mesut komiser sevgilisini kurtarmak isterken teröristlerin eline düşüyor.

MESUT KOMİSER ÖLÜYOR MU?

Sevgilisini kurtarmak için Suriye'ye giden Mesut, teröristlerin eline düşüyor. Ekibin aldığı ölüm haberi ise herkesin için kötü bir şüphe düşürüyor. Ölenler arasında Mesut'un ölüp ölmediği herkesin merak konusu oldu.

ARKA SOKAKLAR 469. BÖLÜM FRAGMANI:



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