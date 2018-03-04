Arka Sokaklar 472. bölüm fragmanı yayınlandı (Hüsnü'nün kızı ölecek mi?)

HÜSNÜ KOMİSER'İN KIZI DA ÖLECEK Mİ?

Başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Özlem Çınar ve Boğaç Aksoy’un oynadığı dizi cuma akşamları yayınlanıyor.

İşte Hüsnü Çoban'ın gerçek hayattaki eşi!

Çiğdem Saltık

'nin 12 yıllık efsane dizisiönceki akşam yayınlanan bölümüyle ekrana yine damga vurdu. TOTAL'de (Tüm Kişiler) birinciliği kimseye kaptırmadı.yayınlandı.'in vurulup vurulmadığı merak konusu oldu.Gazetecilik yapanbir motor çetesinin peşine düşüyor. Babasının uyarılarına kulak asmayanyeni bölümde vuruluyor. Hüsnü komiserin karısından sonra kızını da kaybedip kaybetmeyeceği merak konusu oldu.