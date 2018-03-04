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Arka Sokaklar 472. bölüm fragmanı yayınlandı (Hüsnü'nün kızı ölecek mi?)

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da geçen sezonun sonunda Hüsnü Komiser karısını kaybedince gözyaşlarına boğulmuştu. Arka Sokakların yeni bölüm fragmanında Hüsnü Komiser bu sefer de kızını kaybediyor

04 Mart 2018, Pazar 12:51
Arka Sokaklar 472. bölüm fragmanı yayınlandı (Hüsnü'nün kızı ölecek mi?)
Kanal D'nin 12 yıllık efsane dizisi Arka Sokaklar önceki akşam yayınlanan bölümüyle ekrana yine damga vurdu. TOTAL'de (Tüm Kişiler) birinciliği kimseye kaptırmadı.

HÜSNÜ KOMİSER'İN KIZI DA ÖLECEK Mİ?

Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hüsnü komiserin kızı Zeliş'in vurulup vurulmadığı merak konusu oldu.

Gazetecilik yapan Zeliş bir motor çetesinin peşine düşüyor. Babasının uyarılarına kulak asmayan Zeliş yeni bölümde vuruluyor. Hüsnü komiserin karısından sonra kızını da kaybedip kaybetmeyeceği merak konusu oldu.




Başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Özlem Çınar ve Boğaç Aksoy’un oynadığı dizi cuma akşamları yayınlanıyor.

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