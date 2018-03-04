Arka Sokaklar 472. bölüm fragmanı yayınlandı (Hüsnü'nün kızı ölecek mi?)

Kanal D
'nin 12 yıllık efsane dizisi Arka Sokaklar
önceki akşam yayınlanan bölümüyle ekrana yine damga vurdu. TOTAL'de (Tüm Kişiler) birinciliği kimseye kaptırmadı.
HÜSNÜ KOMİSER'İN KIZI DA ÖLECEK Mİ?
Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanı
yayınlandı. Hüsnü komiserin kızı Zeliş
'in vurulup vurulmadığı merak konusu oldu.
Gazetecilik yapan Zeliş
bir motor çetesinin peşine düşüyor. Babasının uyarılarına kulak asmayan Zeliş
yeni bölümde vuruluyor. Hüsnü komiserin karısından sonra kızını da kaybedip kaybetmeyeceği merak konusu oldu.
Başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Özlem Çınar ve Boğaç Aksoy’un oynadığı dizi cuma akşamları yayınlanıyor.
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Çiğdem Saltık