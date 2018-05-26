Arka Sokaklar 483. bölüm fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar yeni bölümde Hüsnü Çoban'ın hastalığını öğrenen ailesinde hüzün hakim oluyor. Zeliş'in hali ise içler acısı... Hüsnü Çoban'ın mesai arkadaşları ise büyük bir üzüntü yaşıyor. Mesut Komiser ise en yakın arkadaşının o halini görünce kendinden geçiyor. Selin ise bebeği için savaş veriyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tunç'u yaralayan ve bir polisin şehit olmasına neden olan Asım'ın peşine düşüyor!

Asım'ın baskını ile ağır yaralanan Tunç hemen hastaneye götürülüyor. Tunç zor bir ameliyat geçiriyor. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Tunç hayata tutunmaya çalışıyor. Ameliyat sonrası üzen bir haber geliyor. Tunç'un omuriliğine isabet eden kurşun yüzünden ömür boyu felç kalma riski ortaya çıkıyor. Bunu duyan Mesut gözünü karartıp ekipten ayrı Asım'ın peşine düşüyor. Asım ve adamının saklandığı adresi öğrenen Mesut ekibe haber vermeden harekte geçiyor. Eve ulaşan Mesut, Asım ile karşı karşıya kalıyor.

Asım, Umut Bebeği alabilmek için bir plan yapıyor. Adamı ile birlikte Selin'in evini basıyor. Bu sırada Hande ve Eda, Şükran ile bebeği korumak için evde nöbet tutuyorlar. Dışarıda da bir ekip evi koruyor. Asım ve adamı fark edildikten sonra çatışma başlıyor.

Zeliş, Tekin ve Metin babasının durumundan endişe duyuyorlar. Bayıldığını öğrendikleri babasının odasını kontrol ediyorlar. Dolaptaki ilaçları bulan kardeşler hemşire olan Asiye'ye bu ilaçları soruyorlar. Asiye tanıdığı doktoru arayarak ilaçların ne için kullanıldığını öğreniyor.

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